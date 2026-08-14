Lens est jaloux et veut entrer dans l'histoire face au PSG

Lens est jaloux et veut entrer dans l'histoire face au PSG

Lens14 août , 20:00
parGuillaume Conte
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Le RC Lens a envie de marquer l'histoire aussi, et cela passera par une victoire face au PSG ce dimanche dans le Trophée des Champions.
C’est une équipe du PSG qui va tout de même tenter un fol enchainement ce dimanche au Trophée des Champions. Avec des joueurs qui ont repris il y a quelque jours seulement, les Parisiens se sont imposés face à Aston Villa 2-1 en SuperCoupe d’Europe. Il faut désormais enchainer avec un déplacement à Lens, face à des Sang et Or qui auront les dents longues. C’est aussi le discours du nouvel entraineur artésien Dino Toppmöller, qui veut commencer son mandat au RC Lens par un titre de prestige.
« Je sens le groupe prêt pour le match. Tout le monde a envie d'écrire l'histoire du club. Ce serait le premier titre de Lens dans le Trophée des champions donc on peut écrire une grande étape de l'histoire du club. C'est à domicile, devant nos supporters. Après on va jouer une grande équipe et il faudra montrer qu'on a peur de personne. Il ne faut pas trop donner d'espace au PSG et bien gérer leurs moments de pressing. J'ai vu plusieurs de leurs matchs et ils ont gagné les derniers contre Lens, c'est aussi une motivation », a livré l’entraineur allemand, passé par l’Eintracht Francfort ces trois dernières années, et qui a visiblement envie de frapper fort pour son entrée dans le championnat de France.

Thauvin motivé à l'idée de se frotter au PSG

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De son coté, Florian Thauvin s’est montré humble mais motivé avant de jouer le PSG, qui force le respect avec son palmarès sans fin. « On va jouer ce match à fond. On sait que c'est une équipe compliquée en face de nous. Ils ont remporté le Trophée des champions 14 fois, c'est le club le plus titré. Ils viennent de remporter deux fois la Ligue des champions donc je crois que c'est la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui. Il n'y a plus trop débat et félicitations à eux. On va essayer de leur poser problème et c'est une finale donc on va jouer le Trophée des champions pour le gagner », a livré l’attaquant lensois, qui n’a pas souvent pris le meilleur sur le PSG dans sa carrière.
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Bizarre aucune troll... Bien joué l'OM La saison est lancé place au championnat 👊⚽

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C'est à dire qu'on en sait rien .. ni toi, ni moi ni l'autre desurcon ... Ca peut être 20, 25 comme 10 ou 15 ... ou 17 avec bonus etc.

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