OL : Le Real active le « plan Endrick » pour Mastantuono

Après avoir obtenu le prêt d’Endrick en janvier dernier, l’OL pourrait saisir une nouvelle affaire en or au Real Madrid. Le club de la Casa Blanca cherche officiellement à prêter Franco Mastantuono.

L’été dernier, le Real Madrid a déboursé une petite fortune pour recruter Franco Mastantuono en provenance de River Plate. Le jeune ailier argentin de 18 ans, qui figurait notamment dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, a finalement rejoint la Casa Blanca pour près de 50 millions d’euros. Un an plus tard, le bilan de Mastantuono au Real n’est clairement pas satisfaisant.

Auteur de seulement 3 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues, l’ailier droit n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire face à la concurrence de Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Brahim Diaz ou encore Arda Güler sur les postes offensifs. C’est la raison pour laquelle selon Fichajes, le Real Madrid a pris la décision de prêter Franco Mastantuono cet été.

Le club merengue veut suivre les exemples récents avec Brahim Diaz, Nico Paz ou encore Endrick, qui ont tous vu leur carrière prendre une nouvelle dimension après un prêt. José Mourinho et Florentino Pérez continuent de croire en Franco Mastantuono et sont convaincus par le potentiel de l’Argentin.

Ils estiment en revanche que pour sa progression et son développement, un prêt d’un voire deux ans est nécessaire. Une aubaine pour l’Olympique Lyonnais, qui a parfois été cité comme une possible terre d’accueil pour Franco Mastantuono ces dernières semaines. Il faut dire que l’OL entretient des rapports privilégiés avec le Real Madrid (Benzema, Mariano Diaz, Endrick).

L'OL prêt à saisir l'occasion ?

Le récent prêt de la star brésilienne, qui s’est relancée à l’OL au point de convaincre Carlo Ancelotti de le convoquer pour le Mondial, pourrait justement encourager le Real Madrid à choisir Lyon pour le futur prêt de Franco Mastantuono. Encore faut-il que l’Argentin accepte de venir en Ligue 1, ce qui pourrait constituer le principal frein car l’ailier madrilène a aussi des courtisans dans son pays natal en Argentine. Des clubs de Liga pourraient aussi se manifester pour tenter de récupérer Mastantuono en prêt. L’OL a donc de la concurrence, mais la porte s’ouvre de plus en plus, le Real Madrid ayant pris la décision définitive de prêter son diamant brut durant cette intersaison.