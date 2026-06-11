Mastantuono ICONSPORT_360824_0196

OL : Le Real active le « plan Endrick » pour Mastantuono

OL11 juin , 21:00
parCorentin Facy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Après avoir obtenu le prêt d’Endrick en janvier dernier, l’OL pourrait saisir une nouvelle affaire en or au Real Madrid. Le club de la Casa Blanca cherche officiellement à prêter Franco Mastantuono.
L’été dernier, le Real Madrid a déboursé une petite fortune pour recruter Franco Mastantuono en provenance de River Plate. Le jeune ailier argentin de 18 ans, qui figurait notamment dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, a finalement rejoint la Casa Blanca pour près de 50 millions d’euros. Un an plus tard, le bilan de Mastantuono au Real n’est clairement pas satisfaisant.
Auteur de seulement 3 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues, l’ailier droit n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire face à la concurrence de Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Brahim Diaz ou encore Arda Güler sur les postes offensifs. C’est la raison pour laquelle selon Fichajes, le Real Madrid a pris la décision de prêter Franco Mastantuono cet été.
Le club merengue veut suivre les exemples récents avec Brahim Diaz, Nico Paz ou encore Endrick, qui ont tous vu leur carrière prendre une nouvelle dimension après un prêt. José Mourinho et Florentino Pérez continuent de croire en Franco Mastantuono et sont convaincus par le potentiel de l’Argentin.
Ils estiment en revanche que pour sa progression et son développement, un prêt d’un voire deux ans est nécessaire. Une aubaine pour l’Olympique Lyonnais, qui a parfois été cité comme une possible terre d’accueil pour Franco Mastantuono ces dernières semaines. Il faut dire que l’OL entretient des rapports privilégiés avec le Real Madrid (Benzema, Mariano Diaz, Endrick).

L'OL prêt à saisir l'occasion ?

Le récent prêt de la star brésilienne, qui s’est relancée à l’OL au point de convaincre Carlo Ancelotti de le convoquer pour le Mondial, pourrait justement encourager le Real Madrid à choisir Lyon pour le futur prêt de Franco Mastantuono. Encore faut-il que l’Argentin accepte de venir en Ligue 1, ce qui pourrait constituer le principal frein car l’ailier madrilène a aussi des courtisans dans son pays natal en Argentine. Des clubs de Liga pourraient aussi se manifester pour tenter de récupérer Mastantuono en prêt. L’OL a donc de la concurrence, mais la porte s’ouvre de plus en plus, le Real Madrid ayant pris la décision définitive de prêter son diamant brut durant cette intersaison.
Articles Recommandés
ICONSPORT_367914_0017
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Une cote multipliée par 10 pour France-Sénégal

ICONSPORT_366590_0244
Mercato

Endrick : L'Inter grille l'OL, le Real reçoit 40 ME

ICONSPORT 052819 0070
TV

Dugarry viré, M6 justifie sa décision

ICONSPORT 364024 0019
OM

OM : Une offre humiliante reçue pour Hojbjerg

Fil Info

13 juin , 14:10
Paris Sportifs : Une cote multipliée par 10 pour France-Sénégal
13 juin , 14:00
Endrick : L'Inter grille l'OL, le Real reçoit 40 ME
13 juin , 13:40
Dugarry viré, M6 justifie sa décision
13 juin , 13:20
OM : Une offre humiliante reçue pour Hojbjerg
13 juin , 13:00
Coup de tonnerre, Rodri envoyé au PSG
13 juin , 12:40
L'OL triple la mise, Duranville excite Lyon
13 juin , 12:20
OM : Dégoûté, Iliman Ndiaye annonce son retour à Marseille
13 juin , 12:00
100ME pour Barcola, le PSG se fâche
13 juin , 11:30
Mondial 2026 : Le Maroc n'est pas respecté, le Brésil va le payer

Derniers commentaires

France : Kylian Mbappé recadre Rayan Cherki

ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

Coup de tonnerre, Rodri envoyé au PSG

Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

Le Bayern demande un milliard au PSG pour Olise

Kvara Dembele Olise... laisse tomber le carnage :-)

OM : Une offre humiliante reçue pour Hojbjerg

Ça vaut guère plus en réalité

OM : Dégoûté, Iliman Ndiaye annonce son retour à Marseille

Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading