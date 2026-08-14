Décision confirmée, c’est la fin pour Bordeaux

Voilà à quoi peut mener un dirigeant totalement incompétent. Quelle tristesse de voir mourir un tel grand club.
A domicile devant 100% de supporters lensois et avec une vraie prépa, Lens a tous les atouts de son côté donc il n'y aura pas d'excuse à avoir, ils se doivent de gagner.
On aura bien besoin d'un joueur un peu affûté avec ce talent qui plus est sur la ligne d'attaque.
L'OM a déjà beaucoup de mal à jouet la coupe d'Europe en plus du championnat alors dans les conditions qui se profilent ça va devenir injouable.
cela va être dur
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading