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Décision confirmée, c’est la fin pour Bordeaux

Bordeaux14 août , 21:38
parEric Bethsy
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Après une longue attente, le verdict est malheureusement tombé pour Bordeaux. Selon le quotidien régional Sud Ouest, le CNOSF n’a pas sauvé les Girondins. Le conciliateur a conseillé le maintien de la décision de la DNCG. Le gendarme financier avait acté l’exclusion des Marine et Blanc de toutes compétitions nationales. Le club aquitain, qui espérait regagner sa place en National, va donc se retrouver au mieux en Régional 1, voire risquer la liquidation judiciaire. Rappelons que le fonds d’investissement Sparta Capital avait apporté les 10 millions d’euros nécessaires et prévoyait de racheter le FCGB, à la condition que les Girondins soient maintenus en National. Le club va maintenant se battre pour éviter sa disparition totale. 
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