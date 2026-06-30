OL : Trois recrues officialisées le 1er juillet

OL : Trois recrues officialisées le 1er juillet

OL30 juin , 14:00
parHadrien Rivayrand
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L’OL aura de belles ambitions la saison prochaine. Les Gones veulent notamment se donner les moyens de disputer la prochaine Ligue des champions.
L’Olympique Lyonnais va beaucoup mieux, que ce soit sur le plan sportif ou financier. Le club rhodanien n’est pas encore totalement remis, mais a réalisé une saison suffisamment solide pour nourrir l’espoir d’une qualification en Ligue des champions. Il faudra toutefois passer par un tour préliminaire puis des barrages pour y parvenir. Paulo Fonseca souhaite donc que sa direction accélère sur le marché des transferts afin de renforcer rapidement l’effectif et lui donner les moyens de ses ambitions.
En interne, l’OL travaille activement et va prochainement officialiser l’arrivée de plusieurs renforts de qualité.

L'OL va déjà frapper fort au mercato 

Selon les informations de Olympique et Lyonnais, les Rhodaniens vont en effet annoncer à partir du 1er juillet les signatures du latéral gauche Mohamed Ouédraogo, du milieu Mads Bidstrup et de l’attaquant Julien Duranville. Ces recrues de ce nouvel exercice vont s’ajouter à l’arrivée déjà officialisée de Kaïl Boudache. Paulo Fonseca disposera ainsi d’au moins quatre nouveaux joueurs pour lancer la préparation estivale et être prêt pour le début du mois d'août. D’autres mouvements restent toutefois attendus chez les Rhodaniens, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs.

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L’OL ne veut rien laisser au hasard et a donc anticipé plusieurs dossiers afin de bâtir un effectif compétitif le plus tôt possible. Cette réactivité témoigne des ambitions retrouvées du club, qui souhaite s’installer durablement dans la course aux places européennes. Reste désormais à savoir si ces recrues s’adapteront rapidement aux exigences du haut niveau. Dans un calendrier chargé et avec une possible campagne européenne de premier plan à disputer, la profondeur de l’effectif et la cohésion du groupe seront des éléments déterminants pour les pensionnaires du Groupama Stadium.
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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
O. Lyonnais
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3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
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