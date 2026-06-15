Lyon ne supporte pas la France sauf en cas de finale

A la veille de l'entrée en lice de l'équipe de France dans le Mondial 2026, la ville de Lyon a décidé de n'organiser aucune fan zone. Seule la qualification des Bleus pour la finale pourrait changer les choses.

Des millions de supporters français seront mardi soir devant M6 et Beinsports pour suivre les grands débuts de Kylian Mbappé et ses coéquipiers dans la Coupe du Monde 2026, ce sera contre le Sénégal. Plusieurs grandes villes ont prévu d'organiser des évenements afin de réunir les fans français devant des écrans géants, même si cela demande désormais la mise en place de gros moyens en matière de sécurité. A Lyon, qui est pourtant une ville où le football a une énorme place, on a décidé de trancher dans le vif du sujet en n'organisant aucune fan-zone. En 2022, le maire avait justifié cela en s'en prenant au Qatar, estimant que faire jouer le Mondial dans ce pays était une aberration. Cette fois, le motif est différent.

Lyon n'a pas d'argent à mettre dans une fan-zone

Selon Actu Lyon, Grégory Doucet, qui est toujours le maire de Lyon, estime que la mise en place de cet écran géant et tout ce qui va avec est trop coûteux. Et donc, les supporters lyonnais ne pourront pas se regrouper place Bellecour, comme cela avait par exemple été le cas lors de l'Euro 2016. Cependant, du côté de la municipalité lyonnaise, on ne ferme pas totalement la porte à la mise en place d'un événement autour de l'équipe de France lors de ce Mondial 2026. Mais ce sera à une seule et unique condition, c'est que les Bleus de Didier Deschamps se qualifient pour la finale de la Coupe du Monde, prévue le dimanche 19 juillet prochain.

La finale diffusée au Palais des Sports ?

« Il n’y aura pas de fan zone mais la retransmission de la finale de la Coupe du monde de foot est envisagée en fonction des performances de l’équipe de France. Cela sera organisé dans un lieu sécurisé avec contrôle aux entrées et présence d’agents de sécurité comme pour l’Euro en 2024 par exemple. Ce type de dispositif de sécurité est travaillé avec la préfecture et les services de sécurité compétents », a précisé chez nos confrères, la mairie de Lyon. Dans ce cas précis, tout le monde pourrait se retrouver au Palais des sports, mais pas en plein air.