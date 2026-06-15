L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

L'OL se prépare à un mercato mouvementé, tant il y a peu de joueurs intransférables. Malick Fofana n'en fait partie, mais l'ailier belge souhaite rester à Lyon, et ce sera le cas sauf offre de prestige.

Obligé de faire au moins une grosse vente d’ici la fin du mois de juin et son passage devant la DNCG, l’Olympique Lyonnais a trouvé son élu. Ce n’était pas forcément le joueur attendu au départ, mais Afonso Moreira va quitter le Rhône si les discussions continuent d’aller dans le bon sens avec le Bayer Leverkusen. L’ailier portugais a explosé cette saison, profitant de la longue blessure de Malick Fofana pour se montrer à son avantage et devenir l’un des atouts de la formation de Paulo Fonseca.

Fofana se voit rester à l'OL

Et heureusement pour l’OL que Moreira a pris la relève car le titulaire du poste en début de saison, Malick Fofana s’est gravement blessé au mois d’octobre et n’a quasiment jamais pu retrouver le chemin des terrains de la saison. Une grosse déception pour l’ailier belge, sur qui Lyon avait misé quasiment 20 millions d’euros en janvier 2024.

Passé tout proche d’un transfert en Premier League l’été dernier, l’ancien de La Gantoise avait finalement décidé de rester à l’OL. Un an plus tard, la question se pose toujours sachant que L’Equipe a confirmé qu’il avait des touches en Angleterre malgré sa saison quasiment blanche (12 matchs disputés, 2 buts en Lige 1).

Mais selon la presse belge, en dehors d’une offre impossible à refuser venant d’Angleterre, Malick Fofana va rester à l’OL cet été. Sa valeur marchande est pourtant toujours très élevée, atteignant les 25 millions d’euros. Mais l’ailier de 21 ans, qui possède encore deux ans de contrat, se dit qu’il vaudra mieux prendre son envol quand il aura retrouvé la confiance et le rythme dans quelques mois. Et les dirigeants rhodaniens sont d’accord avec cette décision qui pourrait être couteuse.

En effet, à l’été 2027, Fofana entrera dans la dernière année de son contrat, avec la menace toujours déplaisante de pouvoir partir libre un an plus tard. Il reste encore du temps, mais l’OL a aussi besoin d’un ailier gauche disponible pour passer les tours préliminaires de Ligue des Champions et ne peut pas trop miser sur un recrutement pour le moment incertain en raison des contraintes financières.