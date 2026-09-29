OL : Un international déjà sur le départ en janvier

Il démontre qu'il a gardé sa passion pour le foot
Il faudrait aussi que les agents, parents etc arrête de vouloir aller trop vite, qu signe et s impose dans son club avant de vouloir partir
Quand j'ai vu la compot' ,, j'ai failli ne pas regarder . M.rde on a de la réserve , de la concurrence possible .
Letang est régulièrement sanctionné pour son comportement sur l'arbitrage aussi bien en France qu'en Europe où il a déjà été sanctionné par l'UEFA. Pas sûr que cela le serve.
qu aurait on dit si DD avait fait ça?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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‼️ Juventus are looking to sign a new left-back in the January transfer window. The first name on the Bianconeri’s list is Nicolás Tagliafico. Any potential move will depended on Juan Cabal’s departure, which would have created both squad space and financial room. In January,