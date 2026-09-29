OL : Un international déjà sur le départ en janvier

OL : Un international déjà sur le départ en janvier

OL29 sept. , 10:00
parGuillaume Conte
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Plutôt décevant avec l'OL ces derniers mois, Nicolas Tagliafico n'a pas réussi à quitter Lyon cet été. Les choses s'accélèrent déjà pour son départ cet hiver afin de limiter la casse.
Avec trois bouts de matchs cette saison, et un niveau encore très chancelant, Nicolas Tagliafico s’est simplement entretenu pour être en forme avec la sélection argentine pendant cette trêve internationale. L’arrière gauche déçoit beaucoup depuis quelques mois, et notamment sa part importante dans la fin de saison dernière décevante de l’OL.
Revenu au petit trot, il n’est pas considéré comme un titulaire par Paulo Fonseca, qui ne l’a fait débuter qu’une rencontre pour le moment. Le vice-champion du monde possède pourtant le 5e plus gros salaire du club. Et du côté de Lyon, on le voyait partir au dernier jour du mercato, sachant que l’Atlético de Madrid et la Juventus étaient chauds pour le faire venir. Mais son transfert n’a pas eu lieu, lui qui ne possède plus qu’un an de contrat dans le Rhône.

La porte de la Juventus reste ouverte

Au mois de janvier, il sera dans les six derniers mois de son contrat, et selon TuttoJuve, la Juventus va repasser à l’action pour assurer sa venue contre une toute petite indemnité. L’OL devrait y être favorable, sachant que Tagliafico partirait libre en fin de saison dans le cas contraire, et cela économiserait tout de même un peu moins de deux millions d’euros en salaire.
Il reste à savoir ce que l’ancien de l’Ajax Amsterdam décidera, lui qui pourrait choisir de rester à Lyon jusqu’à la fin de la saison, et ensuite étudier les offres l’été prochain avec l’assurance de négocier une grosse prime à la signature en étant totalement libre. A noter que la Juventus est toujours dépendante d’un éventuel départ de Juan Cabal, déjà poussé dehors l’été dernier et qui n’a pas encore joué le moindre match cette saison. Si le Colombien venait à s’en aller, alors l’attaque du club de Turin pour faire signer Tagliafico ne ferait aucun doute.
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