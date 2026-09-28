OL : Milan remercie Lyon pour cette excellente affaire
Athekame

OL : Milan remercie Lyon pour cette excellente affaire

OL28 sept. , 20:00
parClaude Dautel
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Après avoir fait des miracles avec Endrick, prêté par le Real Madrid, l'OL fait le bonheur de la Juventus pour Loïs Openda, mais également de l'AC Milan avec Zachary Athekame. Le club lombard n'a aucun regret d'avoir prêté son défenseur et se régale de ses prestations lyonnaises.
Le 14 août dernier, l'Olympique Lyonnais officialisait avoir trouvé un accord avec les Rossoneri pour le prêt sans option d'achat de Zachary Athekame, défenseur international suisse de 21 ans. Comme d'autres, les dirigeants milanais ont vu ce que Paulo Fonseca avait réussi à faire avec Endrick. Et tant pis si l'entraîneur portugais n'a pas laissé une trace indélébile à San Siro, une solution a rapidement été trouvée afin de permettre à Zachary Athekame de rejoindre Lyon pour avoir du temps de jeu.
L'AC Milan n'est pas déçu, puisque le jeune défenseur suisse est devenu un cadre de l'OL et enchaîne les excellentes prestations sous le maillot de Lyon. Des performances qui sont forcément suivies de près à Milan, et qui ne donnent aucun regret aux dirigeants lombards. Sur sa chaîne YouTube, Carlo Pellegatti, journaliste spécialiste de l'AC Milan, avoue que du côté italien on se frotte les mains avec ce prêt.

Milan apprécie le travail de Lyon avec Athekame

Interrogé par l'un des 163.000 abonnés à sa chaîne, Carlo Pellegatti estime que Milan ne doit avoir aucun regret suite au prêt du défenseur suisse à l'Olympique Lyonnais. « Certains se demandent pourquoi il a été prêté à Lyon. Laissons-le tranquille, il se débrouille bien. Milan a besoin de renforcer ses ailes, mais objectivement, il n'y avait qu'une seule place pour lui : à la place de Chukwueze à droite, puisqu'il est latéral. Il aurait peut-être pu jouer à la place de Gila avec De Winter. Mais nous espérons surtout revoir Athekame au plus haut niveau la saison prochaine. Ce prêt était une décision judicieuse », explique notre confrère italien, qui estime donc que l'AC Milan a tout à gagner dans ce prêt d'un joueur qui va revenir de Lyon avec l'expérience qu'il n'aurait probablement pas eue en restant chez les Rossoneri.

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