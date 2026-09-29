L'OM craint un double fiasco au mercato

L'OM est dans le dur également avec les jeunes de son centre de formation. Deux des plus grands espoirs ne sont pas utilisés et le risque d'un départ rapide est grandissant.

C’est le forcing opéré ces dernières semaines. Deux jeunes espoirs du club n’ont toujours pas leur chance chez les pros alors que Bruno Genesio est obligé de bricoler. Donner une opportunité à des éléments du centre de formation fait partie des possibilités dans un club qui n’a pas recruté le moindre joueur, mais qui en a laissé beaucoup partir cet été. Pourtant, pour Milan Leccese et Antoine Valero, la porte est fermée.

Le cas de l’attaquant de tout juste 18 ans, Antoine Valero, est assez simple puisqu’il possède un contrat stagiaire jusqu’en 2028, et n’est pour le moment pas jugé assez performant pour passer chez les professionnels malgré des buts empilés avec la réserve, les jeunes et l'équipe de France de sa catégorie. Mais Bruno Genesio est fermé à son sujet.

La situation est plus problématique pour Milan Leccese. Le milieu offensif, qui joue et marque actuellement avec les U19 de l’équipe de France, a une offre de l’OM pour signer professionnel. Mais selon La Provence, son entourage a beau tout faire pour qu’il ait sa chance chez les pros, la volonté du joueur et de son clan n’est pas de signer à Marseille. Le club lui a laissé jusqu’au mois de décembre pour se décider. Passé ce délai, il y a de grandes chances que Leccese fasse ses valises, lui qui a déjà failli rejoindre le Stade Brestois à la toute fin du mercato

Grégory Lorenzi, ancien dirigeant du club breton, l’en a empêché, mais l’avenir ne semble pas se situer à l’OM pour le milieu de terrain. Un problème pour le club phocéen, qui risque de perdre l’un de ses grands espoirs, alors que la porte avec le monde professionnel semble fermée également. Tout devrait donc se jouer dans les trois prochains mois. Si chacun fait des efforts, et que les deux joueurs trouvent une opportunité pour se montrer avec les professionnels, et s’ils y ont leur place, les voir s’engager sur le long terme à l’OM est toujours possible. Sans cela, ce sera encore un ou deux départs pour des éléments très prometteurs, qui savent que partir tôt de Marseille et exploser ailleurs est une chose désormais très commune pour les Minots.