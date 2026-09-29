Nantes : Kita s'enflamme, le prix de la vente est fixé

Le FC Nantes pourrait être prochainement vendu. Waldemar Kita espère en tirer un bon prix, alors que les investisseurs intéressés ne sont pas forcément alignés pour le moment.

Nantes , on espère un avenir meilleur... Le club est aujourd'hui en Ligue 2, bien loin de sa gloire d'antan. Les Canaris espèrent doucement mais sûrement remonter la pente afin de revenir dans l'élite et de s'y installer durablement. Le FC Nantes devrait en plus de cela connaître un changement important dans les prochains mois. Car Waldemar Kita compte concrètement vendre le club. Pas mal d'investisseurs sont intéressés, mais le prix bloque à chaque fois. Dans l'opération, Kita espérerait décrocher un chèque de 100 millions d'euros. Un montant surévalué pour Luc Arrondel.

Le prix fixé pour le rachat du FC Nantes

Sur le plateau de Nantes Foot, le chercheur au CNRS a en effet rappelé une réalité sur les Canaris : « Une façon de donner un prix de base, c'est de prendre le chiffre d'affaires et de lui affecter un coefficient multiplicateur. C'est ce que font la plupart des agences. C'est le chiffre d'affaires hors transferts. Cet été, c'était à peu près 50 millions. On affecte un coefficient par niveau. Nantes est entre 1 et 1,5. Donc entre 50 et 75 millions d’euros. Il y a l'histoire, le palmarès, le bassin économique, les fans. Tout ça, c'est difficile à évaluer, mais ça rentre en compte dans des négociations. Il y a également une stratégie économique pas nécessairement liée au football. »

Lire aussi Snoop Dogg ambassadeur du FC Nantes, que le spectacle commence

D'après L'Équipe, un groupe d’investisseurs étrangers représenté par l’intermédiaire portugais Paulo Tavares est notamment bien parti pour s'attacher les services du FC Nantes. Les négociations vont se poursuivre pour trouver un terrain d'entente. Sauf rebondissement, les pensionnaires de La Beaujoire pourraient prochainement mettre fin à l'ère Kita, un changement qui était réclamé par beaucoup dans les travées du stade nantais.