OL : Endrick arrive, le Brésilien a tranché

L'Olympique Lyonnais fait toujours saliver Endrick, qui a envie d'y signer cet hiver. Cela malgré l'intérêt de plus en plus prononcé de Manchester United et d'Aston Villa.
Eliminé par Manchester United dans un quart de finale d’Europa League complètement fou la saison dernière, l’Olympique Lyonnais a longtemps ruminé cette double confrontation de feu avec les Red Devils. Le bon début de saison des Rhodaniens a permis de rappeler que l’OL visait désormais d’être performant en Europa League mais aussi en Ligue 1. Pas une mince affaire avec un effectif aussi juste. Paulo Fonseca aimerait y remédier avec l’ajout d’un attaquant, Martin Satriano ne faisant clairement pas l’affaire.
Le nom d’Endrick a été cité, sachant que l’attaquant brésilien ne joue quasiment jamais avec le Real Madrid, et que le club espagnol consent à envisager un prêt sec. Plusieurs formations sont intéressées, et cela se réveille aux quatre coins du continent ces derniers jours. Après l’AS Roma ce week-end, c’est Manchester United et Aston Villa qui sont venus aux renseignements, dévoile le Daily Mail.

Mais en dépit de ces nouveaux candidats de prestige, cela ne change absolument rien pour le club qui est en pole position. ESPN confirme que des sources proches du Brésilien font toujours de l’OL la destination préférée du joueur. Rien n’est fait bien évidemment, mais il s’agit d’une belle preuve de fidélité et d’intérêt pour le projet lyonnais.
La perspective de voir Endrick rejoindre l’OL est donc toujours bien réelle, et ce n’est pour le moment pas le forcing d’autres formations européennes, y compris certaines prestigieuses qui disputent la Ligue des Champions, qui font changer d’avis l’ancien joueur de Palmeiras. Néanmoins, il reste encore beaucoup de travail, et notamment convaincre le Real Madrid d’avancer concrètement pour un prêt qui doit être conclu au début du mois de janvier pour être le plus efficace et rentable possible pour Lyon.
