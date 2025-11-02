ICONSPORT_275056_0038
Endrick

Endrick à l'OL, deux mauvaises nouvelles pour Lyon

OL02 nov. , 8:40
parClaude Dautel
3
L'Olympique Lyonnais est toujours en pole pour accueillir Endrick au mercato d'hiver. Mais ce week-end fait souffler un vent plus glacial dans le dossier de l'attaquant brésilien du Real Madrid.
Il y a 24 heures, Fabrizio Romano a fait souffler un vent d'optimisme du côté du Groupama Stadium en annonçant que les négociations entre le Real Madrid, l'Olympique Lyonnais et Endrick avançaient et qu'un accord pourrait intervenir la semaine prochaine. Mais, dans le même temps, des choses se sont passées qui incitent l'OL à faire preuve d'une grande prudence concernant la possible signature de l'attaquant brésilien en janvier prochain. D'abord, Xabi Alonso a lancé Endrick en cours de match samedi soir contre Valence, ce dernier remplaçant Kylian Mbappé en seconde période.
S'il n'a pas marqué, Endrick a tout de même pesé dans le jeu, au point de recevoir l'hommage de Jude Bellingham. « Tu nous as montré ton dévouement et ton engagement, mon frère. Tu as fait une superbe action », a lancé l'Anglais à destination de son coéquipier, lequel n'avait plus joué avec le Real Madrid depuis 167 jours. Ce retour d'Endrick, même pour 10 minutes, montre que du côté de l'entraîneur du Real Madrid, on n'a pas abandonné l'idée de compter sur le joueur brésilien. Reste à savoir si ce dernier se comptera de ces quelques minutes accordées par son coach.

Endrick tenté par une offre venue de Premier League ?

Tandis qu'Endrick retrouvait du temps de jeu avec le Real Madrid, c'est en Angleterre que le nom de l'avant-centre brésilien rejaillissait. Même si l'Olympique Lyonnais a les faveurs du joueur de 19 ans, le Daily Star révèle que deux clubs de Premier League sont également entrés dans la danse afin d'essayer de se faire prêter Endrick. Jeremy Cross, rédacteur en chef du tabloïd, affirme que Manchester United et Aston Villa ont pris contact avec le clan Endrick dans le but de faire savoir à l'avant-centre du Real Madrid qu'ils étaient prêts à le faire signer lors du prochain mercato d'hiver. Cependant, aucun de ces deux géants anglais ne peut assurer du temps de jeu à l'attaquant madrilène, et c'est justement ce que dernier souhaite avoir.
Dans la perspective de disputer le Mondial 2026 avec le Brésil, Endrick ne peut pas se permettre de passer trop de temps sur le banc de touche. Et si à l'Olympique Lyonnais, il est clair qu'il deviendra aussitôt titulaire, rien ne dit que ce sera le cas à Manchester United notamment où il y a tout de même une grosse concurrence. Mais du côté de l'OL, on doit savoir que dans ce dossier, outre l'aspect sportif, il y a aussi un enjeu financier, et que Manchester United et Aston Villa ont de gros arguments à faire valoir auprès du Real Madrid et du joueur. Quoi qu'il en soit, Fabrizio Romano, qui a révélé l'intérêt de l'OL pour Endrick, a également annoncé une fin imminente du suspense. On va donc vite savoir.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_275427_0232
OL

OL : Le boulet actuel est en danger immédiat

ICONSPORT_272994_0187
Rennes

Rennes : Habib Beye réintégre déjà Fofana et Blas

ICONSPORT_272416_0203
OM

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

ICONSPORT_275608_0220
ASSE

ASSE : Un joueur accuse après la défaite face au Red Star

Fil Info

10:30
OL : Le boulet actuel est en danger immédiat
10:00
Rennes : Habib Beye réintégre déjà Fofana et Blas
9:30
« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué
9:00
ASSE : Un joueur accuse après la défaite face au Red Star
8:20
L’OM contacte d'urgence un prodige marocain
8:00
PSG : Dembélé forfait contre Munich ? Trois secondes terrifiantes
7:00
TV : Brest - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
23:03
Ang : Liverpool renoue enfin avec la victoire

Derniers commentaires

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

Depuis la treve oui

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

Ce 2 eme jaune et donc l expulsion de l Auxerrois est anecdotique a 2 minutes de la fin Pendant 30 minutes, il n a pas pu nous carrer donc on s en fout

PSG : Dembélé forfait contre Munich ? Trois secondes terrifiantes

Tout cela commence à durer....Espérons que nous.ne serons pas trop pénalisés au bout du compte....Courber le dos et attendre des jours meilleurs. En attendant, on win tout !! Des monstres !

OL : Le boulet actuel est en danger immédiat

Ça manquait de vitesse sur les phases défensives. Là vu ce que lon a vu sur le dernier match, je crains le pire

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

Il fallait jouer au football pour vraiment repartir sans regrets. Merci pour les trois points.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Monaco
201162323176
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
141042417152
10
Paris
14114251820-2
11
Le Havre
12103341216-4
12
Rennes
12102621416-2
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
711218717-10
18
Metz
510127826-18

Loading