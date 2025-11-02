Endrick à l'OL, deux mauvaises nouvelles pour Lyon

L'Olympique Lyonnais est toujours en pole pour accueillir Endrick au mercato d'hiver. Mais ce week-end fait souffler un vent plus glacial dans le dossier de l'attaquant brésilien du Real Madrid.

Il y a 24 heures, Fabrizio Romano a fait souffler un vent d'optimisme du côté du Groupama Stadium en annonçant que les négociations entre le Real Madrid, l'Olympique Lyonnais et Endrick avançaient et qu'un accord pourrait intervenir la semaine prochaine . Mais, dans le même temps, des choses se sont passées qui incitent l'OL à faire preuve d'une grande prudence concernant la possible signature de l'attaquant brésilien en janvier prochain. D'abord, Xabi Alonso a lancé Endrick en cours de match samedi soir contre Valence, ce dernier remplaçant Kylian Mbappé en seconde période.

S'il n'a pas marqué, Endrick a tout de même pesé dans le jeu, au point de recevoir l'hommage de Jude Bellingham. « Tu nous as montré ton dévouement et ton engagement, mon frère. Tu as fait une superbe action », a lancé l'Anglais à destination de son coéquipier, lequel n'avait plus joué avec le Real Madrid depuis 167 jours. Ce retour d'Endrick, même pour 10 minutes, montre que du côté de l'entraîneur du Real Madrid, on n'a pas abandonné l'idée de compter sur le joueur brésilien. Reste à savoir si ce dernier se comptera de ces quelques minutes accordées par son coach.

Endrick tenté par une offre venue de Premier League ?

Tandis qu'Endrick retrouvait du temps de jeu avec le Real Madrid, c'est en Angleterre que le nom de l'avant-centre brésilien rejaillissait. Même si l'Olympique Lyonnais a les faveurs du joueur de 19 ans, le Daily Star révèle que deux clubs de Premier League sont également entrés dans la danse afin d'essayer de se faire prêter Endrick . Jeremy Cross, rédacteur en chef du tabloïd, affirme que Manchester United et Aston Villa ont pris contact avec le clan Endrick dans le but de faire savoir à l'avant-centre du Real Madrid qu'ils étaient prêts à le faire signer lors du prochain mercato d'hiver. Cependant, aucun de ces deux géants anglais ne peut assurer du temps de jeu à l'attaquant madrilène, et c'est justement ce que dernier souhaite avoir.

Dans la perspective de disputer le Mondial 2026 avec le Brésil, Endrick ne peut pas se permettre de passer trop de temps sur le banc de touche. Et si à l'Olympique Lyonnais, il est clair qu'il deviendra aussitôt titulaire, rien ne dit que ce sera le cas à Manchester United notamment où il y a tout de même une grosse concurrence. Mais du côté de l'OL, on doit savoir que dans ce dossier, outre l'aspect sportif, il y a aussi un enjeu financier, et que Manchester United et Aston Villa ont de gros arguments à faire valoir auprès du Real Madrid et du joueur. Quoi qu'il en soit, Fabrizio Romano, qui a révélé l'intérêt de l'OL pour Endrick, a également annoncé une fin imminente du suspense. On va donc vite savoir.