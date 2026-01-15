L’OL tente un coup osé au mercato

ICONSPORT_280567_0152

L'OL est prêt à réaliser une double opération surprise cet hiver, afin de s'en sortir financièrement tout en se séparant de Martin Satriano. Direction Getafe pour l'Uruguayen.
Avec le départ de Georges Mikautadze, l’Olympique Lyonnais assure ne pas avoir voulu céder à la panique en évitant de recruter un attaquant qui aurait plombé les finances sans apporter ce qu’il fallait à l’effectif de Paulo Fonseca. Pour avoir tout de même un joueur à aligner devant, l’OL a fait signer Martin Satriano sous la forme d’un prêt avec option d’achat quasiment obligatoire. L'option est liée à la conservation du statut professionnel. Les premiers mois de l’Uruguayen ont été compliqués, malgré sa bonne volonté, et il devrait voir son temps de jeu grandement diminuer avec la signature d'Endrick.

Satriano à l'OL avec six mois d'avance

Malgré sa grande inefficacité, l’ancien joueur de l’Inter Milan possède toujours quelques admirateurs en Espagne. A tel point que l’OL serait prêt à tenter un coup inattendu en ce mois de janvier, dans le but d’alléger son effectif et d’éviter toute mauvaise affaire financière. Ainsi, selon Foot Mercato, pour éclaircir ce dossier, Michele Kang est partante pour recruter définitivement Satriano contre 5 millions d’euros, comme prévu dans l’accord avec le RC Lens.
Le but d’avoir l’Uruguayen définitivement dans son effectif cet hiver serait la capacité à le revendre aussitôt. Plusieurs clubs espagnols le surveillent, que ce soit en Liga (Valence et Gérone) ou en D2 (Oviedo, Elche, Levante). L’intérêt se propage même jusqu’en Italie, où le Torino est annoncé très intéressé. Cela ne provoquera pas une vente record, mais l’occasion de dire au revoir à un joueur volontaire mais limité, et qui ne convient pas à ce que veut mettre en place Paulo Fonseca.
Selon Marca, l'attaquant se dirige vers Getafe, au style de jeu qui peut plus lui convenir. Le club de la banlieue de Madrid étant en difficulté financière, cela devrait être un prêt. Avec ou sans option d'achat. Avec possiblement une partie du salaire toujours payée par l'OL.

