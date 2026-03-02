PSG : Flick ou Luis Enrique, Dro a trouvé le menteur

Déçu de son utilisation au FC Barcelone, Dro Fernandez a préféré poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. Le discours de Luis Enrique a séduit le milieu espagnol probablement ravi de constater la sincérité de l’entraîneur parisien.

Fausse joie pour Dro Fernandez . Titularisé au Havre (victoire 0-1) samedi, l’Espagnol pensait débloquer son compteur avec le Paris Saint-Germain. Mais son but a finalement été refusé pour un très léger hors-jeu d’Achraf Hakimi. Ce n’est sans doute que partie remise dans la mesure où le milieu de 18 ans joue régulièrement depuis son arrivée cet hiver. L’ancien joueur du FC Barcelone est apparu à cinq reprises toutes compétitions confondues, dont deux fois dès le coup d’envoi, pour un total de 161 minutes passées sur les terrains.

Dro a déjà plus joué au PSG

La statistique peut paraître anodine mais Dro Fernandez a déjà davantage joué avec le Paris Saint-Germain qu’avec le Barça cette saison. Avant son départ, le produit de la Masia comptait également deux titularisations en cinq apparitions toutes compétitions confondues, mais avec seulement 148 minutes de jeu. En l’espace de quelques semaines dans la capitale française, Dro Fernandez a pu constater que Luis Enrique n’est pas un beau parleur. Le jeune talent s’était laissé séduire par le discours de l’entraîneur parisien qui lui promettait une place dans ses rotations.

L’argument avait convaincu le Blaugrana frustré par son faible temps de jeu incompatible avec les déclarations rassurantes de son précédent coach Hansi Flick. Luis Enrique, lui, a vraiment confiance en Dro Fernandez et l’a encore prouvé en conférence de presse d’après-match en Normandie. « C'est un type de joueur que les entraîneurs qui aiment très bien jouer au football aiment avoir, pour sa capacité à jouer en relation avec ses coéquipiers. Et il a une qualité individuelle de très haut niveau », encensait l’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui possède moins de solutions que son homologue catalan au milieu de terrain. Un paramètre qui explique aussi l'utilisation de la recrue hivernale.