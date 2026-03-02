PSG : Flick ou Luis Enrique, Dro a trouvé le menteur

Un tir cadre de plus pour Marseille plus de grosse occasion pour lyon possession 48 -52 mdr les stats tu les lis comme tu le sents Dc enlevé ton largement merité îl manquer bcp de jouets à lyon si on est plus réaliste on vous en claque 2 de plus Dc victoires merité oui mais l’inverse aurait aussi été merité Dc dose !!
Tu es une racaille de gauchiste et raciste , comme ton père Melanchon !
Ou Beye dit qu'il est ecoeuré??? article putaclic, ou l'on prete des paroles aux gens alors qu'il n'ont rien dit... Ca vous exite ,hein?^^
Lol on a ete meilleurs dans tous les domaines.. les statistiques sont dispo pour ceux qui le souhaitent.. suffit juste de savoir lire... en possession, occasions,duel gagné on a ete meilleur victoire largement mérité tant lyon a ete minable... déjà que nous on est pas bon alors eux ils sont encore moins bon...
Tkt Eric la même chose attend Beye à Marseille c’est juste une question de temps avant qu’on en rigole encore.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
Loading
Dro 🪄🇪🇸