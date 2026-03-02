Scènes étranges contre l’OL, Riolo a peur pour l’OM

ICONSPORT_278179_0138
Conscient de l’enjeu, Marseille savoure pleinement la victoire arrachée contre Lyon (3-2) dimanche soir. Mais attention à ne pas trop s’enflammer après un simple pas vers le podium de Ligue 1.
L’Olympique de Marseille n’avait pas le droit à l’erreur. Pour la première d’Habib Beye au Vélodrome, les Marseillais devaient absolument s’imposer face à l’Olympique Lyonnais dimanche, sous peine de diminuer leurs chances de terminer sur le podium de Ligue 1. La victoire arrachée dans le temps additionnel leur permet de revenir à seulement deux longueurs de la troisième place occupée par leur adversaire du soir.
Entre cette bonne opération au classement et le scénario fou de la rencontre, l’équipe phocéenne avait toutes les raisons de célébrer après le coup de sifflet final. Mais les locaux en ont peut-être fait un peu trop au goût de Daniel Riolo, lequel a tenu à calmer l’enflammade marseillaise. « Que ça se termine par une victoire, c’est un résultat extraordinairement important pour l’OM dans le contexte actuel, a commenté le journaliste de RMC. Il faut le faire retomber très vite, ce contexte. Il faut éteindre le feu sous la marmite. »

Beye se méfie aussi

« Ils doivent reprendre le cours normal d’une saison. Ils n’ont rien gagné ce soir, a rappelé le membre de l’After. Les images donnent l’impression qu’ils ont gagné un trophée ou je ne sais quoi. Ils ont gagné le droit de se replacer dans la course au podium et de, peut-être, sortir de la crise. Ils ont battu Lyon, qui aurait pu avoir huit points d’avance au classement. Ce soir ça aurait pu être le feu. Il va vraiment falloir qu’ils trouvent le bac à glaçons dans le frigo et qu’ils redescendent un petit peu. » Sur la même longueur d’onde, l’entraîneur marseillais Habib Beye a demandé à ce que « l’émotion redescende » avant le quart de finale de Coupe de France contre Toulouse mercredi.

Loading