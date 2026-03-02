ICONSPORT_360725_0045

Nice s'en prend officiellement aux arbitres

OGC Nice02 mars , 16:30
parClaude Dautel
Claude Puel s'est plaint de l'arbitrage du match Paris FC-Nice, mais ce lundi l'entraîneur azuréen est rejoint par Maurice Cohen, vice-président délégué de l’OGC Nice.
Retombé à la 15e place du classement de Ligue 1, après sa défaite dans la capitale, le Gym commence à sérieusement s'agacer des décisions arbitrales prises à son encontre. C'est pour cela que ce lundi, dans un long communiqué, Maurice Cohen estime qu'il est nécessaire que les arbitres français fassent preuve d'un peu de cohésion dans les décisions prises au fil des matchs. Pour le dirigeant niçois, cela ne peut pas durer éternellement comme cela. Revenant sur les cinq dernières journées de Ligue 1, le club cite des décisions qui ont varié selon l'arbitre qui officiait, et diffuse une vidéo pour appuyer sa thèse.
« Cette succession d’actions soulève des interrogations. Nous ne cherchons pas d’excuses. Nous assumons nos responsabilités sportives. Mais entre la J20 et la J24, des situations similaires ont été jugées de manière totalement différente. Comment expliquer une telle variation d’interprétation en si peu de temps ? Comment demander à nos joueurs d’adapter leur comportement lorsque la lecture des mêmes faits de jeu évolue d’une journée à l’autre ? Les images existent. Elles sont objectives. Elles méritent une analyse cohérente », réclame Maurice Cohen, vice-président délégué de l’OGC Nice. Et ce dernier n'en reste pas là.

Nice réclame de la cohérence

Et le dirigeant azuréen de revenir surtout sur le traitement dont Kaïl Boudache fait l'objet de la part des arbitres. « Depuis ses débuts au plus haut niveau, Kaïl Boudache semble faire l’objet d’une suspicion récurrente. Or une faute ne dépend ni du gabarit ni du profil du joueur. Une faute est une faute. Lorsqu’un joueur est déséquilibré dans la surface après avoir pris l’avantage — que ce soit par un contact aux jambes ou une main sur l’épaule — les Lois du Jeu doivent s’appliquer avec la même exigence pour tous. L’interprétation ne peut pas être subjective », fait remarquer le dirigeant du Gym, qui insiste et réclame aux arbitres de faire preuve de cohérence.
Derniers commentaires

L’OL meilleur que l’OM, Beye rigole doucement

Un tir cadre de plus pour Marseille plus de grosse occasion pour lyon possession 48 -52 mdr les stats tu les lis comme tu le sents Dc enlevé ton largement merité îl manquer bcp de jouets à lyon si on est plus réaliste on vous en claque 2 de plus Dc victoires merité oui mais l’inverse aurait aussi été merité Dc dose !!

OM : Shéhérazade Semsar de Boisséson divise Marseille

Tu es une racaille de gauchiste et raciste , comme ton père Melanchon !

Rennes : Enorme trahison, Habib Beye est écoeuré

Ou Beye dit qu'il est ecoeuré??? article putaclic, ou l'on prete des paroles aux gens alors qu'il n'ont rien dit... Ca vous exite ,hein?^^

L’OL meilleur que l’OM, Beye rigole doucement

Lol on a ete meilleurs dans tous les domaines.. les statistiques sont dispo pour ceux qui le souhaitent.. suffit juste de savoir lire... en possession, occasions,duel gagné on a ete meilleur victoire largement mérité tant lyon a ete minable... déjà que nous on est pas bon alors eux ils sont encore moins bon...

Rennes : Enorme trahison, Habib Beye est écoeuré

Tkt Eric la même chose attend Beye à Marseille c’est juste une question de temps avant qu’on en rigole encore.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

