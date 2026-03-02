Nice s'en prend officiellement aux arbitres

Claude Puel s'est plaint de l'arbitrage du match Paris FC-Nice, mais ce lundi l'entraîneur azuréen est rejoint par Maurice Cohen, vice-président délégué de l’OGC Nice.

Retombé à la 15e place du classement de Ligue 1 , après sa défaite dans la capitale, le Gym commence à sérieusement s'agacer des décisions arbitrales prises à son encontre. C'est pour cela que ce lundi, dans un long communiqué, Maurice Cohen estime qu'il est nécessaire que les arbitres français fassent preuve d'un peu de cohésion dans les décisions prises au fil des matchs. Pour le dirigeant niçois, cela ne peut pas durer éternellement comme cela. Revenant sur les cinq dernières journées de Ligue 1, le club cite des décisions qui ont varié selon l'arbitre qui officiait, et diffuse une vidéo pour appuyer sa thèse.

« Cette succession d’actions soulève des interrogations. Nous ne cherchons pas d’excuses. Nous assumons nos responsabilités sportives. Mais entre la J20 et la J24, des situations similaires ont été jugées de manière totalement différente. Comment expliquer une telle variation d’interprétation en si peu de temps ? Comment demander à nos joueurs d’adapter leur comportement lorsque la lecture des mêmes faits de jeu évolue d’une journée à l’autre ? Les images existent. Elles sont objectives. Elles méritent une analyse cohérente », réclame Maurice Cohen, vice-président délégué de l’OGC Nice. Et ce dernier n'en reste pas là.

Nice réclame de la cohérence

Et le dirigeant azuréen de revenir surtout sur le traitement dont Kaïl Boudache fait l'objet de la part des arbitres. « Depuis ses débuts au plus haut niveau, Kaïl Boudache semble faire l’objet d’une suspicion récurrente. Or une faute ne dépend ni du gabarit ni du profil du joueur. Une faute est une faute. Lorsqu’un joueur est déséquilibré dans la surface après avoir pris l’avantage — que ce soit par un contact aux jambes ou une main sur l’épaule — les Lois du Jeu doivent s’appliquer avec la même exigence pour tous. L’interprétation ne peut pas être subjective », fait remarquer le dirigeant du Gym, qui insiste et réclame aux arbitres de faire preuve de cohérence.