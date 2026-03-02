ICONSPORT_360753_0123

Rennes : Enorme trahison, Habib Beye est écoeuré

Rennes02 mars , 17:00
parCorentin Facy
Habib Beye a décroché sa première victoire avec l’OM, dimanche au Vélodrome contre l’OL. Une belle soirée pour l’entraîneur de 48 ans, touché par une fin d’aventure douloureuse au Stade Rennais.
Viré par le Stade Rennais, Habib Beye n’a pas mis longtemps à réagir. L’entraîneur sénégalais a rebondi dans le club de son coeur à l’Olympique de Marseille. Après s’être incliné à Brest, 24 heures seulement après sa signature, l’ancien consultant de Canal+ a décroché dimanche sa première victoire à l’OM lors de l’Olympico face à l’OL. Un beau moyen pour Habib Beye d’oublier une fin d’aventure très douloureuse au Stade Rennais. Dans le debrief du match Marseille-Lyon sur Football Club de Marseille, Eric Di Meco a notamment estimé que Habib Beye avait certainement morflé après son départ de Rennes. Et plus encore en voyant les Bretons enchaîner les victoires depuis son départ.
« Les joueurs sont toujours les principaux responsables quand il y a des bons ou des mauvais résultats. L’entraîneur a des responsabilités mais ce n’est pas le principal responsable. A Rennes, les joueurs ont carré Habib Beye, on le sait. Il avait perdu son vestiaire, les joueurs n’avaient plus envie de jouer. Il s’en va et derrière Rennes va gagner contre Paris et les deux matchs suivants alors qu’ils n’en gagnaient plus un » analyse Eric Di Meco, déçu pour Habib Beye, avant de poursuivre.

« Les mecs se sont réveillés, ils galopent comme des lapins alors qu’ils ne couraient plus (avec Beye). Tu te rend compte, Beye a dû mal le prendre, il a dû se dire que lorsqu’il était là, les joueurs rennais n’en branlaient pas une et maintenant… De Zerbi n’avait pas perdu son vestiaire. On a vu ce qu’il s’est passé à Brest et contre l’OL, il y avait juste une grosse spirale négative avec des têtes perturbés. Mais je ne pense pas qu’il avait perdu son vestiaire » estime le consultant de RMC.
Avec cette première victoire sur le banc marseillais, Habib Beye va définitivement pouvoir tourner la page du Stade Rennais. Avec un rendez-vous crucial à préparer ce mercredi, un quart de finale de Coupe de France au Vélodrome contre le TFC pour espérer ramener à Marseille un premier titre depuis 14 ans.
Derniers commentaires

L’OL meilleur que l’OM, Beye rigole doucement

Un tir cadre de plus pour Marseille plus de grosse occasion pour lyon possession 48 -52 mdr les stats tu les lis comme tu le sents Dc enlevé ton largement merité îl manquer bcp de jouets à lyon si on est plus réaliste on vous en claque 2 de plus Dc victoires merité oui mais l’inverse aurait aussi été merité Dc dose !!

OM : Shéhérazade Semsar de Boisséson divise Marseille

Tu es une racaille de gauchiste et raciste , comme ton père Melanchon !

Rennes : Enorme trahison, Habib Beye est écoeuré

Ou Beye dit qu'il est ecoeuré??? article putaclic, ou l'on prete des paroles aux gens alors qu'il n'ont rien dit... Ca vous exite ,hein?^^

L’OL meilleur que l’OM, Beye rigole doucement

Lol on a ete meilleurs dans tous les domaines.. les statistiques sont dispo pour ceux qui le souhaitent.. suffit juste de savoir lire... en possession, occasions,duel gagné on a ete meilleur victoire largement mérité tant lyon a ete minable... déjà que nous on est pas bon alors eux ils sont encore moins bon...

Rennes : Enorme trahison, Habib Beye est écoeuré

Tkt Eric la même chose attend Beye à Marseille c’est juste une question de temps avant qu’on en rigole encore.

