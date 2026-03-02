Rennes : Enorme trahison, Habib Beye est écoeuré

Habib Beye a décroché sa première victoire avec l’OM, dimanche au Vélodrome contre l’OL. Une belle soirée pour l’entraîneur de 48 ans, touché par une fin d’aventure douloureuse au Stade Rennais.

Viré par le Stade Rennais, Habib Beye n’a pas mis longtemps à réagir. L’entraîneur sénégalais a rebondi dans le club de son coeur à l’Olympique de Marseille. Après s’être incliné à Brest, 24 heures seulement après sa signature, l’ancien consultant de Canal+ a décroché dimanche sa première victoire à l’OM lors de l’Olympico face à l’OL. Un beau moyen pour Habib Beye d’oublier une fin d’aventure très douloureuse au Stade Rennais. Dans le debrief du match Marseille-Lyon sur Football Club de Marseille, Eric Di Meco a notamment estimé que Habib Beye avait certainement morflé après son départ de Rennes. Et plus encore en voyant les Bretons enchaîner les victoires depuis son départ.

« Les joueurs sont toujours les principaux responsables quand il y a des bons ou des mauvais résultats. L’entraîneur a des responsabilités mais ce n’est pas le principal responsable. A Rennes, les joueurs ont carré Habib Beye, on le sait. Il avait perdu son vestiaire, les joueurs n’avaient plus envie de jouer. Il s’en va et derrière Rennes va gagner contre Paris et les deux matchs suivants alors qu’ils n’en gagnaient plus un » analyse Eric Di Meco, déçu pour Habib Beye, avant de poursuivre.

« Les mecs se sont réveillés, ils galopent comme des lapins alors qu’ils ne couraient plus (avec Beye). Tu te rend compte, Beye a dû mal le prendre, il a dû se dire que lorsqu’il était là, les joueurs rennais n’en branlaient pas une et maintenant… De Zerbi n’avait pas perdu son vestiaire. On a vu ce qu’il s’est passé à Brest et contre l’OL, il y avait juste une grosse spirale négative avec des têtes perturbés. Mais je ne pense pas qu’il avait perdu son vestiaire » estime le consultant de RMC.

Avec cette première victoire sur le banc marseillais, Habib Beye va définitivement pouvoir tourner la page du Stade Rennais. Avec un rendez-vous crucial à préparer ce mercredi, un quart de finale de Coupe de France au Vélodrome contre le TFC pour espérer ramener à Marseille un premier titre depuis 14 ans.