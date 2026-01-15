L'OL se met à rêver d'un roc du Nigeria

ICONSPORT_281415_0120

Malgré son élimination en demi-finale contre le Maroc, le Nigeria a réalisé un parcours incroyable dans cette CAN 2025. Certains joueurs ont affiché un niveau impressionnant à l’image du latéral Bright Osayi-Samuel.
La Coupe d’Afrique des Nations 2025 est sur le point de rendre son verdict. Comme attendu avant le coup d’envoi de la compétition, les deux favoris vont se disputer le trophée dimanche en finale, à savoir le Sénégal et le Maroc. Les Lions de l’Atlas ont difficilement éliminé le Nigeria mercredi soir en demi-finale. Les Super Eagles, tombeurs de l’Algérie au tour précédent, ont réalisé un superbe parcours et sortent grandis de ce tournois au Maroc.

Les joueurs du Nigeria ont pris de la valeur

Certains joueurs vont sans doute en profiter pour réaliser un joli transfert l’été prochain, car plusieurs d’entre eux se sont distingués. C’est notamment le cas de Bright Osayi-Samuel. L’arrière droit de 28 ans, qui évolue à Birmingham en Championship, s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la compétition à son poste. Suiveur assidu de l’OL, le journaliste Thibault Hertier a eu un énorme coup de coeur au point de réclamer la venue du défenseur des Super Eagles à Lyon.
« La CAN que réalise Bright Osayi-Samuel (latéral droit, 28 ans, côté 6,5M€ sur Transfermarkt) : complètement fan du profil. Pour remplacer / concurrer Maitland-Niles, je vois ça comme une bonne option solide. Pour les suiveurs de Birmingham, ça donne quoi en club ? » s’est interrogé notre confrère, convaincu que si Osayi-Samuel affiche un niveau similaire en club, alors il ne restera pas longtemps en deuxième division anglaise.

Valorisé à seulement 6,5 millions d’euros, le défenseur du Nigeria a tapé dans l’oeil de ce suiveur de l’Olympique Lyonnais. Reste à voir si la cellule de recrutement pilotée par Matthieu Louis-Jean partage cet avis, au point de se séparer d’Ainsley Maitland-Niles pour faire de la place à Osayi-Samuel lors du prochain mercato. Les supporters lyonnais ne s’en plaindraient certainement pas au vu du niveau exceptionnel affiché par le latéral droit du Nigeria durant cette Coupe d’Afrique des Nations et notamment en demi-finale contre le Maroc.
