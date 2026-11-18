Le forcing de l’AC Milan pour casser le prêt de Zachary Athekame dès le mois de janvier ne portera pas ses fruits. L’OL a bien l’intention de se faire respecter et de conserver l’international suisse jusqu’à la fin de la saison.

Des performances remarquées qui donnent envie à l’AC Milan de récupérer le latéral droit de 21 ans dès le mois de janvier et par conséquent de casser prêt de Zachary Athekame. Malgré le forcing du club lombard et de la presse italienne, ce scénario a très peu de chances de voir le jour selon les informations du site Olympique et Lyonnais.

Nos confrères sont clairs : Matthieu Louis-Jean a bien l’intention de conserver le défenseur suisse jusqu’à la fin de la saison et il ne cédera pas. « Il n’est pas prévu que le latéral droit quitte le Rhône en milieu de saison » ajoute le média, pour qui un tel départ n’a par conséquent aucune chance de voir le jour. Pour rappel, Zachary Athekame est sous contrat avec l’AC Milan mais l’OL garde la main jusqu’au 30 juin prochain, conformément à l’accord passé entre les deux clubs l’été dernier avec un prêt d’une saison sans option d’achat.

Les dirigeants rhodaniens ne peuvent donc pas être contraints et forcés de rendre Zachary Athekame à l’AC Milan au mois de janvier. Des négociations peuvent en revanche avoir lieu entre les deux clubs pour une compensation financière plus ou moins importante, si jamais le Suisse venait à quitter l’OL plus tôt que prévu. Cette solution n’a toutefois pas été envisagée par le board lyonnais, qui n’en fait pas une histoire d’argent et qui veut simplement conserver le joueur, performant depuis son arrivée, jusqu’à la fin de la saison.