Le PSG n’est pas le seul club français à s’intéresser de près à la situation d’Alejandro Balde. L’AS Monaco s'est également manifesté pour récupérer le latéral gauche de Barcelone.

Très peu utilisé par Hansi Flick depuis le début de la saison, Alejandro Balde va quitter Barcelone lors du mercato hivernal. Le départ du latéral gauche espagnol de 23 ans ne fait plus aucun doute et plusieurs gros clubs européens sont à l’affût. C’est par exemple le cas du Paris Saint-Germain , pas satisfait de Lucas Digne et qui cherche une doublure à Nuno Mendes. Le double champion d’Europe aurait déjà, selon certaines sources, pris contact avec Barcelone pour connaître les conditions d’un prêt ou d’un transfert du défenseur catalan.

Monaco défie le PSG pour Balde

« L’AS Monaco rivalise avec le Paris Saint-Germain, la Juventus et l’AC Milan pour la signature de l’arrière gauche du FC Barcelone, Alejandro Balde. Plusieurs clubs européens de premier plan suivent la situation du défenseur espagnol et évaluent les opportunités potentielles de transfert » a publié le spécialiste du mercato sur X. Mais selon les informations du journaliste Ekrem Konur, un second club de Ligue 1 est sur les rangs. Il s’agit de l’AS Monaco, qui entretient une belle relation avec la direction du Barça depuis le deal concernant Ansu Fati.a publié le spécialiste du mercato sur X.

Notre confrère ajoute que Barcelone valorise Alejandro Balde à 40 millions d’euros, mais que Joan Laporta et Deco ne ferment pas la porte à un éventuel prêt du latéral gauche espagnol. Reste maintenant à savoir vers quel type de projet ira la préférence du joueur. Ce dernier bénéficierait d’un temps de jeu bien plus imposant à Monaco qu’au PSG, où il ne serait que la doublure de Nuno Mendes. Le club de la Principauté tentera en tout cas de faire valoir ses arguments pour rafler la mise au nez et à la barbe des très grands clubs européens qui s’intéressent à Alejandro Balde.