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pas envie, c'était le travail de foot01, et de rédiger un article complet... mais c'est trop leur demander.
c'est pour ca que je dis que c'est propre a chacun tout le monde ne vie pas le foot de la meme facon et que pour le coup son classement n'est pas degueulasse meme si c'est le meme que moi
il a quand même mis 3 champions du monde + finaliste de cdm devant qui ont marqué ou marquent l'histoire de l'EDF. Platoche a même pas fait une finale. Attention je dis pas que je suis d'accord avec lui, mais tout dépend des critères et ça c'est très personnel. Certains préfèrent les résultats à la poesie pour qualifier un joueur de légende ... et c'est pas forcément pour faire "le buzz"
ben evidemment que si le joueur veut y retourner ben ca se fera!! mais encore faut il qu'il veuille y retourner... pourtant mon blaze tu sais le sortir quand tu as envie trouduc mais toi trouduc que tu es tu serais capable de dire que lyon l'a renvoyer pour l'argent en PRIORITER lol on te connais le zouave
ben va voir la video *
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13