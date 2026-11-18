Pilier de l’After Foot depuis 20 ans, Daniel Riolo s’inquiète de certains changements qui s’opèrent au sein même de son émission. Le journaliste de RMC a poussé un coup de gueule à l’antenne.

A la tête de l’After Foot sur RMC au côté de Gilbert Brisbois depuis avril 2006, Daniel Riolo traverse les époques et s’impose encore aujourd’hui comme l’un des journalistes sportifs phares du paysage audiovisuel français. Durant la trêve internationale, l’émission phare de la radio de 22h à 00h s’est amusée à quelques petits jeux pour combler les trous alors que l’actualité n’est pas très chatoyante. L’After Foot s’est ainsi amusé à établir les top 5 de légende de clubs tels que l’OM, l’OL ou encore le PSG. Les chroniqueurs de l’émission se sont également prêtés au jeu du top 5 pour ce qui est de l’équipe de France.

Certains choix ont fait bondir Daniel Riolo, et c’est peu de le dire. Le journaliste a poussé un énorme coup de gueule contre les pratiques de certains chroniqueurs de sa propre émission. Il a notamment dézingué Walid Acherchour, lequel a placé Michel Platini à la quatrième position du top 5 all-time des Bleus. Le journaliste dénonce une recherche de buzz permanente qui peut nuire à l’After Foot.

Le gros coup de gueule de Riolo

« L’After c’était quelque chose de sérieux où la culture footballistique était très importante. On est en train de déraper gravement à vouloir juste faire du buzz » se désole le journaliste avant de poursuivre. « Walid hier a fait exprès de mettre Platini 4e juste parce que ça énerve les gens. Il l’a fait exprès, je te le dis, il l’a fait exprès, juste pour que ça crée du débat » a notamment lâché Daniel Riolo. L’extrait de ce passage de Daniel Riolo a d’ailleurs été publié par le compte X de l’After Foot… avant d’être finalement supprimé. Ce qui n’empêche que le coup de gueule massif du pilier de l’émission a bien été passé et il risque de faire du bruit en interne.