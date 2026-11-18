Titulaire indiscutable de Liam Rosenior et capitaine du Paris FC, Pierre Lees-Melou arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club parisien. Une belle opportunité de marché… pour l’OM.

Troisième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain et Lille après 10 journées, le Paris FC réalise un excellent début de saison. Un joueur est indiscutable aux yeux de Liam Rosenior au sein de l’effectif francilien et a démarré chaque match de Ligue 1 jusqu’à présent, il s’agit de Pierre Lees-Melou. Recruté en provenance de Brest pour 6 millions d’euros en août 2025, le milieu de terrain français de 33 ans arrive déjà en fin de contrat en juin prochain. La logique serait de le voir prolonger au Paris FC, où il est installé et surtout performant. Mais sur le plateau du Late Football Club de Canal+, Pierre Lees-Melou a fait savoir que sa direction ne lui avait rien proposé à ce stade de la saison.

« Non, on ne m’a rien proposé. Mon téléphone reste ouvert… Le mercato d’hiver ? Tout est possible du moment qu’on est en fin de contrat, on sait jamais. C’est la première fois que je me retrouve dans cette situation, je ne l’ai jamais vécu auparavant. On verra si les dirigeants viennent vers moi mais pour l’instant, il n’y a rien eu » a avoué Pierre Lees-Melou, lequel semble attendre un signe de la part des dirigeants du Paris FC, qui préfèrent eux temporiser avant de prolonger trop vite un joueur de 33 ans. S’il venait à être libre de tout contrat, Lees-Melou pourrait bien attirer la convoitise de nombreux clubs français. A la recherche de joueurs expérimentés de la Ligue 1 à moindre coût, l’OM pourrait se montrer intéressé. Consultant pour Canal+ et présent en plateau au côté de l’ancien Brestois, Mamadou Niang y est favorable. a avoué Pierre Lees-Melou, lequel semble attendre un signe de la part des dirigeants du Paris FC, qui préfèrent eux temporiser avant de prolonger trop vite un joueur de 33 ans. S’il venait à être libre de tout contrat, Lees-Melou pourrait bien attirer la convoitise de nombreux clubs français. A la recherche de joueurs expérimentés de la Ligue 1 à moindre coût, l’OM pourrait se montrer intéressé. Consultant pour Canal+ et présent en plateau au côté de l’ancien Brestois, Mamadou Niang y est favorable.

Lees-Melou, une opportunité à saisir pour l'OM

« S’il ne prolonge pas, il va à Marseille c’est bon ! » s’est amusé à lancer l’ex-capitaine olympien. A n’en pas douter, Bruno Genesio ne cracherait pas sur un élément technique et expérimenté tel que Pierre Lees-Melou pour renforcer son milieu de terrain. Sur le plan financier, l’opération semble en tout cas abordable d’autant que le salaire de l’ancien Brestois est estimé à moins de 200.000 euros bruts mensuels. Une belle opportunité de marché à saisir pour l’OM, si jamais le Paris FC décidait contre toute attente de laisser filer gratuitement son capitaine.