Zinedine Zidane persiste et signe avec Rayan Cherki au poste de milieu relayeur depuis qu’il est sélectionneur des Bleus. L’expérience est pourtant loin de faire l’unanimité chez les observateurs.

Successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane n’hésite pas à tester de nouveaux joueurs et à prendre des risques dans ses choix. Le cas Rayan Cherki illustre parfaitement cela puisque le meneur de jeu de Manchester City est pour l’instant utilisé dans un poste de milieu relayeur. Au même niveau qu’Adrien Rabiot par exemple, l’ancien Lyonnais doit s’adapter à un rôle nouveau pour lui qui implique notamment de grandes responsabilités sur le plan défensif. Rayan Cherki , passeur décisif contre la Turquie pour Eli Junior Kroupi dimanche soir, alterne le bon et le moins bon.

Le journaliste Benjamin Quarez de RTL n’est pas convaincu par l’expérience. Notre confrère va plus loin en estimant que Cherki n’est pas apte sur le plan défensif à assumer un tel rôle sur le terrain. « J’avais déjà des doutes en octobre, j’en ai encore plus aujourd’hui. Je ne parle pas des matches contre l’Azerbaïdjan, la Turquie, ou le Kazakhstan… Pour moi, Lucas Da Cunha est le nouvel élément fort devant la défense, et il faut un élément autour de lui qui soit le chien de garde, qui fasse le sale boulot, comme un Manu Koné qui par exemple lui permet de le libérer de l’espace pour aller orienter : ce que ne peut pas faire Rayan Cherki » estime le journaliste avant de conclure sur le joueur de Manchester City.

« Rayan Cherki, c’est un artiste, un joueur qu’il ne faut pas brider, qu’il faut laisser libre d’aller vers l’avant, d’orienter, d’aller faire les beaux gestes… J’ai peur que dans ce rôle-là on le bride trop, et qu’il ne soit plus en capacité de gérer tous les registres qu’il faut au poste de relayeur. Je ne pense pas qu’il ait les aptitudes nécessaires pour réussir à effectuer tout ça » a analysé notre confrère dans l’émission ‘On refait le match’. Une analyse que Zinedine Zidane ne partagera certainement pas puisque le sélectionneur des Bleus a répété l’expérience en novembre après avoir déjà utilisé Rayan Cherki dans cette position lors de son premier rassemblement en septembre.