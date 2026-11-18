L’équipe de France connaîtra vendredi midi son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.

Même si le rassemblement de novembre n’a pas été idyllique pour Zinedine Zidane, l’équipe de France a assuré l’essentiel avec une première place dans son groupe de Ligue des Nations. Les Bleus ont trois adversaires potentiels pour les quarts de finale : les Pays-Bas, la Norvège… ou l’Espagne. Grâce à sa première place, les coéquipiers de Kylian Mbappé joueront le match aller à l’extérieur et ils recevront lors du retour au Stade de France trois jours plus tard (25/27 mars et 28/30 mars). Zinedine Zidane sera bientôt fixé sur le prochain adversaire des Bleus.

Et pour cause, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Nations se déroulera ce vendredi à midi et sera à suivre en direct sur le site officiel de l’UEFA. En plus de la France et des trois adversaires potentiels cités plus haut, la Belgique, l’Allemagne, l’Angleterre et le Portugal sont également qualifiés. Un plateau relevé qui promet de belles affiches en quart de finale puis lors du Final Four et qui confirme l’attrait de cette compétition. Même si la Ligue des Nations n’a rien à voir avec un Euro ou une Coupe du monde, elle a au moins le mérite de proposer des affiches relevées et souvent spectaculaires, raison pour laquelle l’UEFA continue de la mettre au calendrier international.