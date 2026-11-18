La phase de poules de la Ligue des Nations étant terminée, la composition des cinq chapeaux avant le tirage au sort des qualifications à l’Euro 2028 a été établie. Sans surprise, la France figure dans le pot 1.

Le 6 décembre prochain, l’équipe de France connaîtra son groupe pour la campagne des qualifications à l’Euro 2028. La phase de poules de la Ligue des Nations étant terminée, les pots ont enfin été déterminés et sans surprise, l’équipe de Zinedine Zidane figure dans le chapeau 1. Par conséquent, elle est certaine de ne pas affronter l’Angleterre, le Portugal, l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, la Grèce, l’Italie, le Danemark et la Croatie. Le tirage au sort effectué le 6 décembre prochain établira la composition de 12 groupes composées de quatre ou cinq équipes.

La France dans le chapeau 1

Chapeau 1 : Espagne, Portugal, France, Angleterre, Italie, Pays-Bas, Grèce, Belgique, Allemagne, Danemark, Norvège, Croatie

Chapeau 2 : Suisse, Turquie, Serbie, Pays de Galles, Suède, Autriche, Hongrie, Bosnie-Herzégovine, Irlande du Nord, Tchéquie, Slovénie, Irlande

Chapeau 3 : Roumanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Slovaquie, Géorgie, Pologne, Ukraine, Israël, Albanie, Islande, Ecosse, Kosovo

Chapeau 4 : Arménie, Moldavie, Kazakhstan, Lettonie, Saint-Marin, Finlande, Chypre, Îles Féroé, Bulgarie, Luxembourg, Biélorussie, Estonie

Chapeau 5 : Malte, Azerbaïdjan, Lituanie, Andorre, Gibraltar, Liechtenstein