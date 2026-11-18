Euro 2028 : La France épargnée d’une mauvaise surprise
La phase de poules de la Ligue des Nations étant terminée, la composition des cinq chapeaux avant le tirage au sort des qualifications à l’Euro 2028 a été établie. Sans surprise, la France figure dans le pot 1.
Le 6 décembre prochain, l’équipe de France connaîtra son groupe pour la campagne des qualifications à l’Euro 2028. La phase de poules de la Ligue des Nations étant terminée, les pots ont enfin été déterminés et sans surprise, l’équipe de Zinedine Zidane figure dans le chapeau 1. Par conséquent, elle est certaine de ne pas affronter l’Angleterre, le Portugal, l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, la Grèce, l’Italie, le Danemark et la Croatie. Le tirage au sort effectué le 6 décembre prochain établira la composition de 12 groupes composées de quatre ou cinq équipes.
La France dans le chapeau 1
Chapeau 1 : Espagne, Portugal, France, Angleterre, Italie, Pays-Bas, Grèce, Belgique, Allemagne, Danemark, Norvège, Croatie
Chapeau 2 : Suisse, Turquie, Serbie, Pays de Galles, Suède, Autriche, Hongrie, Bosnie-Herzégovine, Irlande du Nord, Tchéquie, Slovénie, Irlande
Chapeau 3 : Roumanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Slovaquie, Géorgie, Pologne, Ukraine, Israël, Albanie, Islande, Ecosse, Kosovo
Chapeau 4 : Arménie, Moldavie, Kazakhstan, Lettonie, Saint-Marin, Finlande, Chypre, Îles Féroé, Bulgarie, Luxembourg, Biélorussie, Estonie
Chapeau 5 : Malte, Azerbaïdjan, Lituanie, Andorre, Gibraltar, Liechtenstein
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ben va voir la video *
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ben non chacun son avis c'est propre a chacun en vrai
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justement pour savoir si c'est pour faire le buzz ou pas il faut voir qsui il a mis devant et si c'est argumenté ou pas.
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l’arroseur arrosé… 😂😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Ligue 1
Saison régulière
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|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
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|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
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|2
|2
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|10
|7
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|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
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|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
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|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
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|1
|5
|17
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|2
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|10
|3
|4
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|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13