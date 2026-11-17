La presse italienne a lâché une petite bombe ce mardi en annonçant que Loïs Openda était susceptible de quitter l’OL dès cet hiver. L’attaquant belge a déjà répondu aux rumeurs.

« écarté du projet » Loïs Openda, Six mois à l’Olympique Lyonnais et puis s’en va pour Loïs Openda ? La rumeur a été lancée ce mardi par la Gazzetta dello Sport. Selon le journal italien aux pages roses, la blessure du Belge et la nomination de Carlos Vicens en lieu et place de Paulo Fonseca ontLoïs Openda, au point de le pousser vers la sortie dès le mois de janvier . Un départ cet hiver est évoqué à la surprise générale par le média, qui écrit noir sur blanc que l’OL ne veut pas conserver son avant-centre lors du mercato de janvier. Une véritable surprise pour les supporters lyonnais… et pour le principal intéressé. Sur son compte Instagram, l’ancien attaquant du RC Lens et du RB Leipzig a répondu aux rumeurs.

Une story assez claire dans laquelle on peut voir Loïs Openda avec le maillot de l’Olympique Lyonnais, et deux coeurs aux couleurs du club rhodanien. Un message très clair de la part du buteur de 23 ans à l’instar de la presse italienne et de ceux le pensant capable de partir de Lyon moins de six mois après son arrivée. Pour rappel, Loïs Openda a fait l’été dernier l’objet d’un prêt d’une saison sans option d’achat en provenance de la Juventus Turin.

Openda veut rester, l'OL veut le garder

Olympique et Lyonnais affirment par ailleurs qu'au sein de la direction des Gones, il n'y a aucune intention de casser prématurément le prêt de Loïs Openda. L’attaquant belge avait bien démarré la saison dans le Rhône avant de se blesser contre le RC Lens au mois d’octobre. Un pépin physique qui l’a éloigné des terrains de Ligue 1 pendant plus d’un mois et qui ont visiblement alimenté certaines rumeurs farfelues en Italie, dont celle d’un départ précipité de l’OL. Nos confrères du siteaffirment par ailleurs qu'au sein de la direction des Gones, il n'y a aucune intention de casser prématurément le prêt de Loïs Openda.