Loïs Openda sur le départ, l'attaquant de l'OL répond
Openda veut rester, l'OL veut le garder
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Vous attendez quoi foot 01 pour bannir cette personne lyonnaise si dessous ? Je vais devoir vous menacé encore une fois de ne pas faire votre travail de modération pour que vous réagissez ? Ça marche c'est chose faite foot 01
Le kyks boude déjà en bleu car il veut pas jouer ailier donc je vois pas le Real prendre un 9 pur comme Haaland.
Il sera jamais pire que digne
Allez c’est reparti 🤣🤣
On a pas mal de nonchalance dans l'effectif et 2-3 bons gros fainéants qui font même pas semblant de presser. On l'a vu à Paris, même un seul qui fait pas le taff ça suffira pas au très au niveau.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13