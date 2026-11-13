OL : Athekame au Milan en janvier, la condition dévoilée

L'OL est persuadé de pouvoir conserver Zachary Athekame jusqu'à la fin de la saison. Mais le changement d'entraineur peut tout bouleverser.

Un joueur performant et gratuit, c’est le combo de rêve que l’OL essaye de trouver à chaque mercato . L’an dernier, cela avait été le cas avec Endrick, arrivé pour un prêt du Real Madrid. Cet été, Lyon a trouvé un accord avec le Milan AC pour récupérer Zachary Athekame, et le club rhodanien s’en félicite tous les jours. Dès ses premières apparitions, le Suisse a réglé les problèmes que l’OL pouvait rencontrer à ce poste, et son envergure physique, son apport offensif et sa régularité ont fait de grosses différences. Même s’il y a clairement un problème avec le marquage défensif car sa responsabilité est engagée sur plusieurs buts encaissées récemment, Athekame reste une bonne pioche lyonnaise.

A tel point que le Milan AC rêve de le récupérer, et ce sans attendre la fin de la saison. Ce n’est normalement pas prévu dans le contrat de prêt, signé pour toute la saison et sans clause de rachat ou de renvoi avant le mois de juin. L’OL est donc certain de sa force, et pour la Gazzetta dello Sport, le club lombard ne se fait pas trop d’illusions sur l’issue de cette demande. Mais celle-ci sera à étudier dans deux mois, en janvier, et d’ici là, beaucoup de choses peuvent se passer.

Selon la Gazzetta, il faudra tout de même surveiller la façon dont les choses se passent entre Athekame et Carlos Vicens, le nouvel entraineur de l’OL. Si le technicien espagnol apprécie normalement les latéraux offensifs, le Suisse était venu suite au discours de Paulo Fonseca, et des choix moins favorables pendant cette fin d’année pourraient aussi remettre son avenir en question. C’est assez mince, mais c’est bien le seul espoir du Milan AC pour récupérer son latéral droit dès le mois de janvier. Pour le journal sportif italien, il est toujours possible de voir Athekame être déçu par le départ de Fonseca et étudier la possibilité de rejoindre la Lombardie avec six mois d’avance, afin de se faire une place dans la défense milanaise. Surtout si Carlos Vicens venait à étudier d’autres solutions, et remettre en jeu sa place de titulaire indiscutable sous Paulo Fonseca.