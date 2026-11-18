L'OL a appris une très mauvaise nouvelle avec l'absence de Tyler Morton jusqu'en février. Les Gones comptaient éventuellement sur une vente de l'Anglais cet hiver pour renflouer leurs caisses.

L'Olympique Lyonnais devra encore vendre certains de ses joueurs cet hiver, lors du mercato . Si la situation financière s'améliore, tout n'est pas réglé pour autant. La direction sait que la DNCG veille au grain et que l'instance exige un retour rapide à l'équilibre pour l' OL . Les fans et les observateurs du club rhodanien doivent donc s'attendre à du mouvement. Parmi les joueurs qui disposent d'une belle valeur marchande dans le Rhône, on peut citer Tyler Morton. Mais l'Anglais ne quittera pas Lyon cet hiver... en raison de sa récente opération.

Morton blessé, ça ne fait doublement pas les affaires de l'OL

L'Olympique Lyonnais a en effet annoncé ces dernières heures que l'ancien joueur de Liverpool avait été opéré de l'adducteur gauche, ce qui va le tenir éloigné des terrains jusqu'au mois de février. Selon David Gluzman, ce calendrier tombe très mal, car la direction lyonnaise avait prévu de valoriser au mieux Morton en vue d'une éventuelle vente cet hiver, afin de renflouer les caisses du club. L'Olympique Lyonnais va donc désormais espérer que le natif de Wallasey retrouve la forme lors de la seconde partie de la saison. Car il est plus que probable que Tyler Morton vive ses derniers mois en tant que joueur lyonnais.

L'OL doit désormais changer son fusil d'épaule et d'autres éléments sont susceptibles de partir cet hiver lors du mercato. Reste à connaître leur identité. C'est dans ce contexte délicat que Carlos Vicens vient de prendre ses fonctions. L'Espagnol devra gérer au mieux la situation pour mener à bien ses projets à la tête de Lyon. Lors de la reprise, l'Olympique Lyonnais défiera le LOSC sur sa pelouse...