L'OL s'acharne sur sa pépite, ça gronde

L'OL a beaucoup misé sur Malick Fofana cet été, refusant de le vendre malgré de grosses offres. Les attentes sont donc énormes et Paulo Fonseca le lui fait savoir.

Des joueurs majeurs ont quitté l’Olympique Lyonnais l’été dernier. Mais pas Malick Fofana. Le jeune ailier est passé en très peu de temps du statut de promesse à celui de leader offensif. S’il possède toujours ses qualités de dribbleur et de joueur capable de mettre le feu aux défenses adverses, qui n’hésitent pas à utiliser la manière forte pour le freiner, l’international belge peine à totalement prendre les commandes de l’escouade offensive lyonnaise.

Paulo Fonseca se charge de Malick Fofana

Son but inscrit face à Toulouse, à la conclusion d’une superbe action collective, ne l’a pas sauvé des critiques. Notamment en provenance de son propre staff technique. C’est ce qu’affirme Le Progrès, pour qui avant la trêve internationale et son départ pour les Diables Rouges, Malick Fofana a essuyé de nouvelles remontrances de la part de Paulo Fonseca. L’entraineur de l’OL n’est pas satisfait du rendement de son ailier, et notamment du manque de régularité de ce dernier.

Une nouvelle attaque après celle effectuée avant le match face à Toulouse, quand Fofana se voyait reprocher de ne pas beaucoup peser sur les résultats de son équipe. Il faut dire que, si le début de saison des Lyonnais est très correct, l’équipe ne marque pas beaucoup de buts et brillait surtout par son efficacité défensive. Même si cela peut laisser des espaces en contre, l’OL a surtout cherché à se montrer solide, ce qui n’a pas permis aux joueurs offensifs de briller.

La saison est encore longue, mais Malick Fofana a bien compris avec ces deux coups de savon passés par ses entraineurs que l’exigence était montée d’un cran. A lui de répondre désormais à ces attentes dans les prochains matchs, pour aussi porter une formation de l’OL qui est parfois sur le fil en raison de son attaque bien discrète par moments.