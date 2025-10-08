ICONSPORT_269187_0100
Sebastian Szymanski

OL : Son transfert à Lyon capote, il vire son agent

OL08 oct. , 17:00
parCorentin Facy
A la recherche d’un meneur de jeu cet été, l’OL a misé sur Pavel Sulc, qui peine pour le moment à se montrer au niveau. Avant de recruter le Tchèque, le club rhodanien s’était renseigné sur Sebastian Szymanski.
Cet été, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont été contraints d’effectuer leur mercato avec de grosses restrictions financières. Les joueurs les mieux valorisés sont tous partis, hormis Malick Fofana, et Matthieu Louis-Jean a eu la lourde responsabilité de les remplacer avec des joueurs à faible valeur marchande. Le secteur offensif a été un vrai chantier pour l’OL, qui a finalement misé sur Martin Satriano, Adam Karabec ou encore Pavel Sulc.
Des joueurs qui donnent plutôt satisfaction pour le moment, mais Paulo Fonseca espérait tout de même un ou deux renforts plus expérimentés en attaque. Lyon avait notamment ciblé Sebastian Szymanski, international polonais (47 sélections) qui évolue à Fenerbahçe. Le meneur de jeu de 26 ans, auteur de 2 buts et 2 passes décisives en ce début de saison, avait même trouvé un accord avec l’OL selon les informations de la presse polonaise, relayées par le média turc Sabah. Les feux semblaient au vert pour que Sebastian Szymanski rejoigne l’Olympique Lyonnais cet été, mais l’opération a finalement capoté.

Szymanski a en tout cas très mal vécu la chose car après deux saisons en Turquie, le joueur souhaitait donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant la Ligue 1. Furieux, Sebastian Szymanski a tout simplement fait payer ce transfert avorté à son agent Mariusz Piekarski, lequel ne travaille plus à présent pour le meneur de jeu polonais. Entraîneur du Fenerbahçe à l’époque, José Mourinho avait tout fait pour conserver le joueur selon la presse turque et l’agent de Szymanski n’avait pas été assez persuasif pour convaincre le Fener d’accepter un transfert vers Lyon. Une déception que le Polonais a eu énormément de mal à digérer comme le prouve cette décision radicale.
Derniers commentaires

Italie-Israël : Ce scénario catastrophe définitivement écarté

Tu sais, on peut être contre la politique de Netanyahou, être pour la création d'un État palestinien sans être lfi, sans être antisémite. Avec son jeu de mot je pense qu'il est raciste effectivement

OM : De Zerbi vise le grand chelem en Ligue 1

Le championnat pour Marseille ( depuis 15 ans qu il attendent ) et une deuxième étoile pour le PSG plus la coupe intercontinentale et tout le monde est content 😉😉

« Deschamps ne veut pas de problème » : La raison lunaire de l'absence de Tolisso

La seule tête de con pour l instant c est toi

Italie-Israël : Ce scénario catastrophe définitivement écarté

Oh tu as fait un jeu de mot avec le nom Israël, c'est bien mon petit, LFI t'offre un autocollant du Hamas afin que tu puisses clamer haut et fort ton antisémitisme 🤣

OM : Nayef Aguerd agressé à Marseille

Champion d'Europe et serein, et oui. Reprends toi.

Loading