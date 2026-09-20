Athekame met tout le monde d'accord à l'OL
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Athekame met tout le monde d'accord à l'OL

OL20 sept. , 21:00
parHadrien Rivayrand
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L'OL a facilement pris le meilleur sur le Stade Rennais ce samedi en Ligue 1. Zachary Athekame a notamment sorti une très belle prestation, notamment ponctuée par un but.
L'Olympique Lyonnais a fait fort ce samedi en Ligue 1 en balayant le Stade Rennais. Les hommes de Paulo Fonseca auront été très réalistes, mais auront surtout fait preuve d'une force collective impressionnante. Quelques individualités sont également sorties du lot. On peut notamment citer Zachary Athekame. Le Suisse, récemment arrivé du côté de Lyon, monte en puissance. Contre Rennes, le latéral droit de 21 ans aura tout fait, marquant notamment un but important pour sa formation. De très bon augure pour la suite des opérations.

Athekame, l'OL a fait un coup de génie au mercato ? 

L'été dernier, Athekame a rejoint l'OL en prêt en provenance de l'AC Milan, sans option d'achat. L'objectif des Rhodaniens est de profiter du talent d'un jeune très prometteur, tandis que le Suisse veut gagner du temps de jeu pour continuer sa progression au plus haut niveau. Le natif de Genève commence à mettre tout le monde d'accord à Lyon. Selon les informations de Foot Mercato, le joueur est ravi de jouer à l'Olympique Lyonnais. Son intégration aura été très rapide, sur le terrain, mais aussi en dehors.

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En six rencontres déjà disputées sous les couleurs des Gones, Athekame a déjà planté 2 buts et délivré 2 passes décisives. Le latéral a tout de la bonne pioche, même s'il repartira à Milan en fin de saison. Mais pour le moment, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde et une autre belle réussite pour Matthieu Louis-Jean. En espérant que cela dure pour le jeune Suisse, qui rejoindra dans les prochaines heures sa sélection nationale. Lors de son retour à Lyon, il devra de nouveau marquer les esprits afin d'apporter à un Paulo Fonseca qui compte beaucoup sur lui cette saison.
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