De l'amour et de la haine, ce que Balerdi retient de l'OM

De l'amour et de la haine, ce que Balerdi retient de l'OM

OM20 sept. , 20:30
parAlexis Rose
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Grand habitué des Classiques de la L1 entre l’OM et le PSG, Leonardo Balerdi regardera le match de ce dimanche soir devant sa télévision avec un avis mitigé sur les supporters olympiens qui l’ont si souvent sifflé durant son passage à Marseille.
Arrivé en 2020 en provenance de Dortmund dans le cadre d’un transfert de 12 millions d’euros, Leonardo Balerdi a alterné le bon et surtout le moins bon sous le maillot de l’OM. Si le défenseur central argentin a réalisé de bonnes performances sur les terrains de Ligue 1, celui qui a même porté le brassard de capitaine de Marseille laissera toutefois un souvenir mitigé chez les supporters marseillais. Tout simplement parce qu’il a fait perdre des matchs importants à son équipe en faisant quelques boulettes, et notamment face au PSG dans les Classiques.

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Désormais sous le maillot de l’AS Roma, un club qu’il a rejoint durant le dernier mercato estival dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, celui qui a disputé 200 matchs sous le maillot olympien est parti par la petite porte. Vu que lors de son dernier match au Vélodrome, lors d’un amical de pré-saison contre l’Atlético de Madrid le 14 août dernier, Balerdi s’est fait siffler sur chaque ballon touché… De quoi ternir le souvenir que Balerdi gardera de l’OM ? Pas tant que ça.

« C’est de l’amour et de la haine »

« Les supporters de l'OM injustes avec moi ? Je ne voulais pas finir là-dessus, lors du dernier match au Vélodrome… Je prends tout ce que j’ai vécu à Marseille : les bonnes et les mauvaises choses. Cela va me donner de la force et m’aider à l’avenir. Je ne retiens pas le fait d’avoir été sifflé. Je retiens aussi l’amour que l’on m’a donné pendant les 6 ans au club. Je ne sais pas si c’est juste ou injuste. C’est de l’amour et de la haine. J’ai pris l’amour et cette haine en motivation, comme énergie », a lancé, sur les antennes de DAZN, qui n’en veut donc pas aux supporters marseillais.
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C'est plutôt à Vinicius que le Real dira stop.

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Il gagne rien avec le réal !! Et ca va durer jusqu'au moment que le real dira stop

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Et oui, le rêve est permis. L'OM va rencontrer soit disant des équipes moins fortes mais qui a ce jour sont devant. On sera aux premières loges pour commenter et établir des constats.

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