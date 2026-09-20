De l'amour et de la haine, ce que Balerdi retient de l'OM

Malheureusement c'est un trophée individuel. Donc ça n'a pas de sens.
Non... il ne s'autoproclame pas l'élu.... ce sont les médias qui ont sorti le mot de son contexte. Mais comme vous ne réfléchissez pas ici et que vous y allez la tête la première !... voilà ce qui arrive.
C'est plutôt à Vinicius que le Real dira stop.
Il gagne rien avec le réal !! Et ca va durer jusqu'au moment que le real dira stop
Et oui, le rêve est permis. L'OM va rencontrer soit disant des équipes moins fortes mais qui a ce jour sont devant. On sera aux premières loges pour commenter et établir des constats.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🚨 Leonardo Balerdi : "Les supporters de l'OM injustes avec moi ? Je ne voulais pas finir là-dessus, lors du dernier match au Vélodrome... Je prends tout ce que j’ai vécu à Marseille : les bonnes et les mauvaises choses. Cela va me donner de la force et m’aider à l’avenir. Je