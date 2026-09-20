EdF : Risser forfait, Zidane convoque un nouveau gardien

EdF : Risser forfait, Zidane convoque un nouveau gardien

Equipe de France20 sept. , 21:32
parAlexis Rose
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Pour pallier le forfait de Robin Risser, Zinédine Zidane a décidé de convoquer pour la première fois Jean Butez, le gardien de Côme.
Déjà un premier coup dur pour Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France. Ce dimanche soir, le nouveau sélectionneur a dû faire face au forfait de dernière minute de Robin Risser, qui est « amoindri physiquement » après son dernier match avec Lens. Par conséquent, c’est Jean Butez qui va prendre la place de troisième gardien aux côtés de Mike Maignan et Guillaume Restes. Portier de Côme, Butez découvrira donc l’équipe de France lors des quatre premiers matchs de Zidane à la tête des Bleus pendant la pause internationale à venir.
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