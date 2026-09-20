OM : Les supporters chambrent McCourt

Faux. Ce soir les deux mi-temps ont été consistante. Si tu avais regardé le match tu le saurais... Mais bon tu es un hater lyonnais, teubé de surcroit. On ne t'en veux pas.
Pour une fois je suis d'accord avec toi. Collectivement l'OM a été à la hauteur. Contre toute attente dont la mienne. Ce soir la qualité individuelle a fait la différence. Rien de plus.
Ramos était un très bon finisseur mais Torres est un level supérieur.
Oh les parisiennes , vraie question , penalty ou pas sur Gouiri en 1ere MT ?
Le championnat commencera à la reprise, l'entraînement contre un club étranger étant terminé, ce club, sera plus compétitif. L'OL reste l'exemple à suivre, c'est un formidable club qui mérite les honneurs.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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