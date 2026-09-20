OM : Les supporters chambrent McCourt





La colère n’était trop forte au coup d’envoi du match entre l’OM et le PSG. Il semble que les joueurs et Bruno Genesio aient encore un peu de crédit auprès des supporters, qui ont préféré s’en prendre à Frank McCourt. L’été calamiteux passé est directement lié à la volonté de l’actionnaire de couper les vivres et cela ne plait pas au peuple marseillais.

Dans le virage, plusieurs banderoles ont dénoncé l’évolution du projet de Frank McCourt, qui visait la Ligue des Champions, et doit désormais ambitionner la Ligue 2 selon les fans.

« 2016 Champions Project. 2026 Ligue 2 Project ? McCourt Out », ont terminé les supporters de l’OM, pour qui le départ du patron du club est plus que jamais souhaité. Une autre banderole faisant référence à l'OM bradé et en soldes, s'amusait du jeu de mots "McCourt, Sold Out". En attendant, le Vélodrome restait tout de même copieusement garni pour cette affiche, et encore une fois, les joueurs comme Bruno Genesio évitent pour le moment les sifflets et les critiques directes malgré la série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues.