OM : Les supporters chambrent McCourt

OM : Les supporters chambrent McCourt

OM20 sept. , 21:29
parGuillaume Conte
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La colère n’était trop forte au coup d’envoi du match entre l’OM et le PSG. Il semble que les joueurs et Bruno Genesio aient encore un peu de crédit auprès des supporters, qui ont préféré s’en prendre à Frank McCourt. L’été calamiteux passé est directement lié à la volonté de l’actionnaire de couper les vivres et cela ne plait pas au peuple marseillais.
Dans le virage, plusieurs banderoles ont dénoncé l’évolution du projet de Frank McCourt, qui visait la Ligue des Champions, et doit désormais ambitionner la Ligue 2 selon les fans.
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« 2016 Champions Project. 2026 Ligue 2 Project ? McCourt Out », ont terminé les supporters de l’OM, pour qui le départ du patron du club est plus que jamais souhaité. Une autre banderole faisant référence à l'OM bradé et en soldes, s'amusait du jeu de mots "McCourt, Sold Out". En attendant, le Vélodrome restait tout de même copieusement garni pour cette affiche, et encore une fois, les joueurs comme Bruno Genesio évitent pour le moment les sifflets et les critiques directes malgré la série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues.
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Derniers commentaires

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Faux. Ce soir les deux mi-temps ont été consistante. Si tu avais regardé le match tu le saurais... Mais bon tu es un hater lyonnais, teubé de surcroit. On ne t'en veux pas.

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Pour une fois je suis d'accord avec toi. Collectivement l'OM a été à la hauteur. Contre toute attente dont la mienne. Ce soir la qualité individuelle a fait la différence. Rien de plus.

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Ramos était un très bon finisseur mais Torres est un level supérieur.

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Oh les parisiennes , vraie question , penalty ou pas sur Gouiri en 1ere MT ?

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Le championnat commencera à la reprise, l'entraînement contre un club étranger étant terminé, ce club, sera plus compétitif. L'OL reste l'exemple à suivre, c'est un formidable club qui mérite les honneurs.

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