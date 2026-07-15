Jun-ho Bae à l'OL, la pression monte

L OL na JAMAIS voulu DAVID
Je ne vois pas l’intérêt de diriger des clubs si tu en es incapable. Tu restes chez toi maintenant mon petit Gérard. stp. Le football français te remercie.
Si il n'est pas retenu par Stoke City (D2) je trouve ça assez inquiétant perso....
Encore un salaire en moin on respecte la DNCG donc pas de descente.
Pas du tour on prendra pas cette direction vue qu’on baisse notre masse salarial et on recupere de l’argent vous avez envie mais les reve ces la nuit.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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