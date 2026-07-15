Jun-ho Bae à l'OL, la pression monte

Actif sur la piste du Sud-Coréen Jun-ho Bae, l’Olympique Lyonnais ne peut pas encore crier victoire. Le club rhodanien a de la concurrence pour le milieu offensif de Stoke City.

Alors que l’entraîneur Paulo Fonseca et le directeur sportif Matthieu Louis-Jean mettaient l’accent sur la nécessité de recruter un attaquant, l’Olympique Lyonnais souhaite également renforcer son entrejeu. Foot Mercato révélait lundi dernier un intérêt pour le Sud-Coréen Jun-ho Bae (22 ans). Entré dans la dernière année de son contrat, le meneur de jeu capable d’évoluer sur le côté gauche n’est pas retenu par Stoke City (D2 anglaise).

Le club rhodanien y voit une occasion à saisir et s’active auprès de l’agent du joueur annoncé favorable à une signature chez les Gones. « L’Olympique Lyonnais est le club le plus avancé, il y a des discussions concrètes, a révélé le représentant à KNT Football. Il y a aussi d’autres équipes. » En effet, le club de Michele Kang a de la concurrence sur ce dossier. On ignore l’identité des autres courtisans de Jun-ho Bae. Mais le journaliste Ban Jin-hyuk assure que le joueur a l’embarras du choix. Et que sa décision sera décisive.

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« Je pense qu'il est trop tôt pour dire qu'un accord a été trouvé avec le joueur, a prévenu le spécialiste de Dalsune. De ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, il n'y a pas seulement l'Olympique Lyonnais. Il y a beaucoup d'équipes intéressées par Jun-ho Bae. L'Olympique Lyonnais est le plus actif. Mais la volonté du joueur est importante. Si une équipe veut le recruter, je pense qu'il y aura un accord une fois qu'il aura pris sa décision. Il semble qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour négocier. » L’international sud-coréen, resté sur le banc pendant le Mondial 2026, ne devrait plus tarder à informer l’Olympique Lyonnais de sa décision.