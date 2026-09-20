Le but de fou d’Angel Gomes à OM-PSG (vidéo)

Le but de fou d’Angel Gomes à OM-PSG (vidéo)

Ligue 120 sept. , 22:33
parGuillaume Conte
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Cela n’est pour le moment pas suffisant, mais Angel Gomes, très critiqué ces derniers temps, a inscrit un but remarquable à la défense du PSG pour égaliser provisoirement dans ce Classique. Une preuve que l’Anglais a tout de même quelques éclairs quand il est dans de bonnes dispositions.

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