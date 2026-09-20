Le but de fou d’Angel Gomes à OM-PSG (vidéo)

Ramos était un très bon finisseur mais Torres est un level supérieur.
Oh les parisiennes , vraie question , penalty ou pas sur Gouiri en 1ere MT ?
Le championnat commencera à la reprise, l'entraînement contre un club étranger étant terminé, ce club, sera plus compétitif. L'OL reste l'exemple à suivre, c'est un formidable club qui mérite les honneurs.
C'est bien... Tu as appris à modifier un message 👏
Tu viens de quel planète,? C'est quoi que tu comprends pas dans mon message ? N'essaie pas d'inventer des choses...deux fois que je te le dis quand même,c'est chiant...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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😍 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗢𝗧𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗚𝗔𝗟 ! Pacho est éliminé par ce magnifique crochet d’Angel Gomes qui égalise pour l’OM ! #LeClassique #OMPSG