L1 : Le PSG s'offre le Classique et enfonce l'OM

5e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain : 1-2.

Buts : Gomes (72e) pour l’OM ; Torres (66e), Marquinhos (75e) pour le PSG

Expulsion : Weah (77e) pour l’OM.

Loin d'être surdominant et même malmené par l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain s'est offert le Classique de la Ligue 1 ce dimanche soir au Vélodrome (2-1).

Dans un Stade Vélodrome sous haute pression, sachant que l’OM était avant-dernier de L1 au coup d’envoi, l’OM se défendait bien malgré une occasion de Dembélé en début de match (12e). Mais Marseille subissait un gros coup dur avant la demi-heure de jeu avec la sortie sur blessure de Paixao (27e). Pas de quoi refroidir les Marseillais, qui se procuraient même la plus belle opportunité de la première période, que Maupay vendangeait en ratant sa reprise seul au point de penalty (38e). Un raté suivi d’une réponse de Zaïre-Emery (42e), mais trop timide pour faire bouger le tableau d'affichage avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le PSG se montrait beaucoup plus dangereux avec Kvaratskhelia (52e), Neves (57e) ou Doué (61e). Mais c’est encore… Maupay qui ratait une grosse occasion en écrasant trop le ballon du gauche (62e). Un nouveau raté qui coûtait cher, puisque le PSG ouvrait la marque dans la foulée. Sur un bon centre de Désiré Doué depuis le côté gauche, l’entrant Torres trompait De Lange d’une tête puissante au premier poteau (0-1 à la 66e). Un avantage de courte durée sachant qu’Angel Gomes, fraîchement entré en jeu, égalisait pour l’OM au terme d’un joli enchaînement dans la surface parisienne, avec un crochet devant Pacho et une frappe pleine de sang froid face à Safonov (1-1 à la 72e).

Dans la folie retrouvée du Vélodrome, Marseille se prenait une clim en deux temps. D’abord avec le deuxième but parisien signé Marquinhos, qui marquait en deux temps face à De Lange après un joli service de Nuno Mendes (1-2 à la 75e). Puis avec l’expulsion de Weah, qui écopait d’un deuxième carton jaune synonyme de rouge suite à une faute sur Nuno Mendes (77e). Réduit à 10 contre 11, l’OM ne réussissait pas à revenir dans la partie malgré une fin de match active et une opportunité d'Aguerd (90e+6), et le PSG s'imposait donc assez logiquement au Vélodrome (1-2).

Grâce à cette deuxième victoire de la saison en L1, le PSG de Luis Enrique remonte à la sixième place du championnat après cinq journées, à cinq points du leader monégasque. De son côté, l’OM de Bruno Genesio, qui subit sa quatrième défaite de suite en championnat, coule à l’avant-dernière place du classement, à la lutte avec Le Havre ou Troyes dans la zone rouge…