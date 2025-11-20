ICONSPORT_272971_0261

L'OL refuse de vendre Morton !

Tyler Morton est déjà considéré comme un élément indispensable à l'OL. Le club rhodanien a, comme pour Malick Fofana, décidé de ne pas se séparer de lui cet hiver.
Très bonne pioche de l’été dernier, Tyler Morton s’est intégré très rapidement en Ligue 1, ce qui n’est pas évident pour un jeune joueur en provenance de l’Angleterre. Sa capacité à faire la bonne passe, à être au coeur du jeu et à faire parler sa finesse technique, lui ont permis d’être très vite adopté par les fans lyonnais.
La situation de l’OL est néanmoins inquiétante, puisque de belles ventes sont attendues encore pour cet hiver afin d’aider à équilibrer les comptes qui sont encore largement dans le rouge.
Si Malick Fofana est considéré comme intouchable, surtout qu’il est blessé ce qui rend une vente impossible, le nom de Tyler Morton est logiquement arrivé au coeur des rumeurs. L’ancien de Liverpool possède une belle cote chez plusieurs clubs et notamment Crystal Palace qui songe à le faire venir à Londres si jamais Adam Wharton devait s’en aller vers un gros club de Premier League.

Mais selon les informations du site Olympique et Lyonnais, une vente de Tyler Morton cet hiver est tout simplement hors de question. Le fait qu’il termine au minimum la saison au Groupama Stadium ne fait aucun doute au sein du club rhodanien, qui devra se tourner vers d’autres joueurs pour envisager de belles ventes cet hiver.

Tessman ou Maitland-Niles ciblés pour une vente ?

Ce pourrait être Tanner Tessmann ou Ainsley Maitland-Niles, des joueurs à bonne valeur marchande mais pas jugés indispensables. Ou bien parmi les espoirs du club, comme Khalis Merah ou Afonso Moreira, deux joueurs qui ont marqué de gros points depuis le début de la saison.
En tout cas, le sort de l’Anglais est scellé à Lyon et cela peut être considéré comme une bonne nouvelle étant donné son achat pour 10 ME cet été, et sa cote qui ne cesse de grimper depuis en raison de ses bonnes performances.
