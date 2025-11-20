OL : Fonseca a choqué cette star de Ligue 1

Avec des moyens limités et une équipe chamboulée lors du précédent mercato, Paulo Fonseca fait des miracles à l’OL. C’est tout sauf une surprise pour Alexsandro, l’international brésilien de Lille.

Défenseur de Lille depuis 2022, Alexsandro s’est rapidement affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Un avis partagé par Carlo Ancelotti, qui a fait du Lillois l’un de ses défenseurs avec la sélection du Brésil. Une énorme montée en puissance pour Alexsandro , qui doit en partie cette belle carrière à Paulo Fonseca. Et pour cause, c’est l’actuel entraîneur de l’OL qui a flashé sur Alexsandro en 2022 lorsque le défenseur de 26 ans jouait encore à Chaves au Portugal.

« Pendant qu’il était au Portugal, il regardait des matchs de deuxième division, de première, bref. Et il a fini par voir quelques-uns de mes matchs, il a aimé ce qu’il a vu, et quand il est venu à Lille, il a parlé à mes agents et était intéressé par le fait de m’amener ici. Il a parlé avec le président, et voilà. C’était une relation amicale. C’est un gars très professionnel, très sérieux, très rigoureux dans le travail quotidien » explique Alexsandro, très élogieux à l’égard de Paulo Fonseca, avant de poursuivre. Dans une interview pour Trivela, le gaucher du LOSC a d’ailleurs rendu un vibrant hommage au coach des Gones.explique Alexsandro, très élogieux à l’égard de Paulo Fonseca, avant de poursuivre.

C’est un professionnel impeccable, une super bonne personne, et son travail quotidien est incroyable tactiquement - Alexsandro, défenseur du LOSC

« On parlait beaucoup parce qu’il voulait tirer le meilleur de moi. Il a toujours su que je pouvais atteindre le niveau où je suis aujourd’hui, donc il exigeait toujours le maximum de moi à l’entraînement et aussi en dehors du terrain, en parlant toujours. C’est un professionnel impeccable, une super bonne personne, et son travail quotidien est incroyable tactiquement, c’est quelque chose de surréaliste » poursuit Alexsandro, qui a gardé un incroyable souvenir de Paulo Fonseca et qui serait sans doute très enthousiaste à l’idée de travailler de nouveau avec lui dans le futur. A l’OL, ce sera toutefois difficile pour ne pas dire impossible au vu de la valeur marchande du joueur, qui dépasse désormais les 30 millions d’euros. Un potentiel transfert n’est donc pas vraiment envisageable au vu des difficultés économiques de l’Olympique Lyonnais.