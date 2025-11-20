ICONSPORT_268435_0200

OL : Fonseca a choqué cette star de Ligue 1

OL20 nov. , 13:20
parCorentin Facy
1
Avec des moyens limités et une équipe chamboulée lors du précédent mercato, Paulo Fonseca fait des miracles à l’OL. C’est tout sauf une surprise pour Alexsandro, l’international brésilien de Lille.
Défenseur de Lille depuis 2022, Alexsandro s’est rapidement affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Un avis partagé par Carlo Ancelotti, qui a fait du Lillois l’un de ses défenseurs avec la sélection du Brésil. Une énorme montée en puissance pour Alexsandro, qui doit en partie cette belle carrière à Paulo Fonseca. Et pour cause, c’est l’actuel entraîneur de l’OL qui a flashé sur Alexsandro en 2022 lorsque le défenseur de 26 ans jouait encore à Chaves au Portugal.

Lire aussi

Lille reçoit 40 millions d'euros pour AlexsandroLille reçoit 40 millions d'euros pour Alexsandro
Dans une interview pour Trivela, le gaucher du LOSC a d’ailleurs rendu un vibrant hommage au coach des Gones. « Pendant qu’il était au Portugal, il regardait des matchs de deuxième division, de première, bref. Et il a fini par voir quelques-uns de mes matchs, il a aimé ce qu’il a vu, et quand il est venu à Lille, il a parlé à mes agents et était intéressé par le fait de m’amener ici. Il a parlé avec le président, et voilà. C’était une relation amicale. C’est un gars très professionnel, très sérieux, très rigoureux dans le travail quotidien » explique Alexsandro, très élogieux à l’égard de Paulo Fonseca, avant de poursuivre.
C’est un professionnel impeccable, une super bonne personne, et son travail quotidien est incroyable tactiquement
- Alexsandro, défenseur du LOSC
« On parlait beaucoup parce qu’il voulait tirer le meilleur de moi. Il a toujours su que je pouvais atteindre le niveau où je suis aujourd’hui, donc il exigeait toujours le maximum de moi à l’entraînement et aussi en dehors du terrain, en parlant toujours. C’est un professionnel impeccable, une super bonne personne, et son travail quotidien est incroyable tactiquement, c’est quelque chose de surréaliste » poursuit Alexsandro, qui a gardé un incroyable souvenir de Paulo Fonseca et qui serait sans doute très enthousiaste à l’idée de travailler de nouveau avec lui dans le futur. A l’OL, ce sera toutefois difficile pour ne pas dire impossible au vu de la valeur marchande du joueur, qui dépasse désormais les 30 millions d’euros. Un potentiel transfert n’est donc pas vraiment envisageable au vu des difficultés économiques de l’Olympique Lyonnais.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

ICONSPORT_246148_0002
Ligue des Champions

TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non

Fil Info

14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu
11:30
Le Real Madrid remercie Lamine Yamal

Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Et maintenant les poubelles du Bayern...

Greenwood plus fort que Dembélé, La Provence s’enflamme

Les six mois sont le haut de l'iceberg. L'observateur avisé sait reconnaître le travail de toute une saison d'un entraîneur au savoir faire énorme et les efforts de son joueur pour parvenir au top niveau mondial.

« La Russie est un État terroriste », Zabarnyi dénonce

@sweet Je ne voie pas trop le rapport avec le sujet. Mais je veux bien "donner les bonnes informations" sur ce point, et la vérité est... que tu te trompes ! L'Ukraine avant son indépendance de 1991 n'appartenait pas à la Russie mais à l'URSS, en tant que République Socialiste Soviétique d'Ukraine (RSSU)

« La Russie est un État terroriste », Zabarnyi dénonce

@rico Tu veux donner des cours d'histoire ou de géo mais l'Ukraine existe depuis 1991 hein avant elle appartenait bien à la Russie... Donc avant de donner des leçons d'histoires ou de géo, donne les bonnes informations.

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

Grand bien lui fasse mais aucun intérêt…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading