L’OL racheté par Michele Kang, trois conditions posées

L’OL racheté par Michele Kang, trois conditions posées

OL24 juin , 10:00
parGuillaume Conte
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L'OL vit un nouveau tournant de son histoire et Michele Kang, qui n'était pas prévue pour prendre ce rôle, se prépare à être la big boss du club rhodanien. Attention toutefois aux prochains jours décisifs.
Après des décennies de présidence par Jean-Michel Aulas, la suite aura été très compliquée à l’Olympique Lyonnais. Racheté par John Textor, le club rhodanien s’est retrouvé au coeur d’une multi-propriété, avec un nouveau boss qui a vendu tous les bijoux de famille et a fait disparaitre l’argent à tous les niveaux. Cela a failli coûter une relégation à l’OL l’an dernier, et a forcé les créanciers à prendre le contrôle pour sauver les meubles.

Michele Kang sort l'OL de Eagle

Dans ce marasme, Michele Kang, pourtant amenée par John Textor dans ce projet, a tiré son épingle du jeu en prenant la gestion du club lyonnais, avec succès. La femme d’affaires américaine est allée encore plus loin, puisqu’elle a trouvé un accord pour racheter le club, le faire sortir d’Eagle Football, et le remettre au nom d’OL Groupe.
Il y a toutefois quelques étapes à finaliser pour ce rachat spectaculaire, qui va libérer l’OL d’une grosse pression financière, même si cela ne va pas régler tous les problèmes, notamment sur les dettes du club héritées de l’ère Textor.
Mais comme le souligne Le Progrès, il reste encore quelques cases à cocher avant que Michele Kang ne prenne réellement le pouvoir à l’OL. Il y a tout d’abord une condition suspensive, c’est celle stipulant que, si la DNCG devait décider de reléguer Lyon en Ligue 2 ou en dessous en raison de ses problèmes financiers, ce rachat serait automatiquement annulé. Ensuite, comme l’OL restera côté en bourse, l’offre de reprise sera soumise à l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers, qui va devoir vérifier la validité de cette reprise forcément compliquée, par une personne étant déjà en charge du club avant son rachat, ce qui pose des questions réglementaires.

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Enfin, cette opération ne sera finalisée que si le deal monté par Michele Kang pour sortir d’OL Groupe se concrétise bien avec les arrangements prévus. La femme d’affaires d’origine sud-coréenne a réussi à négocier des facilités dans ses lignes de crédit et des emprunts PIK, c’est à dire avec des intérêts capitalisés. Des étapes et des validations à finaliser extrêmement puisque le but est de boucler l’opération pour la fin de la saison comptable, le 30 juin prochain.
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