Michele Kang et Michael Gerlinger - OL

OL : Michael Gerlinger vend du rêve après le rachat de Lyon

OL23 juin , 18:30
parClaude Dautel
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Le directeur général de l'Olympique Lyonnais se réjouit de l'annonce du rachat de l'OL par Michele Kang. Michael Gerlinger estime que cela va booster le club rhodanien.
C'est accompagné du DG de l'OL que Michele Kang s'est présentée devant la DNCG ce mardi. La femme d'affaires a présenté le plan de rachat de l'Olympique Lyonnais, lequel doit être validé par les gendarmes financiers du football, ce qui devrait être une formalité. Dans la foulée de l'annonce faite par l'OL concernant cette acquisition du club rhodanien, Michael Kerlinger a confié son plaisir de voir l'Olympique Lyonnais repartir sur de bonnes bases, et il a tenu à remercier Michele Kang d'avoir décidé d'investir toujours plus à Lyon. De son côté, le Directeur Général de Lyon promet que l'argent versé dans le club sera utilisé à bon escient.
Nous avons remis l’Olympique Lyonnais sur la bonne voie
- Michael Gerlinger, directeur général de l'Olympique Lyonnais
« Nous sommes particulièrement reconnaissants envers Michele qui a choisi de reprendre l’Olympique Lyonnais. Son engagement nous encourage à poursuivre tous les profonds changements que nous avons amorcés pour que notre club soit toujours plus fort. Nous avons remis l’Olympique Lyonnais sur la bonne voie, permettant à notre cellule sportive de travailler sereinement. Avec Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour être à la hauteur de l’investissement personnel de Michele », a promis Michael Gerlinger, arrivé à l'initiative de John Textor. De quoi permettre à l'Olympique Lyonnais d'entamer le mercato avec plus de sérénité, même s'il est clair qu'il ne faudra pas faire n'importe quoi, Michele Kang n'étant pas du genre à prendre les choses à la légère lorsqu'il s'agit de ses investissements.
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Faut faire une offre pour Yamal maintenant 🥰

L'OL confirme le rachat du club par Michele Kang

moi je dirais : on devient plus sage on fini pas comprendre que la vie c'est autre chose

L'OL confirme le rachat du club par Michele Kang

bah j'espere pour eux qu'ils vont se qualifier en ldc la fin aout en barrages,a 46 ans je n'ai plus l'age de detester les equipes autre que mon clubs,finis plus d'animosité ou haine comme j'avais il y a 25 ans en arriere^^ (bon a part un peu de chambrage mais pas plus loin) he oui avec l'age on se ramollit^^

Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

Le PSG a tuer le game en France 2 étoiles 14 titres 16 cup ...Marseille pourra jamais nous rattraper !! Et c est loin d etre fini pour PANAME !!

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Franchement... à sa place... je choisirais plutôt l'OL.

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