L'OM trop pauvre pour s'offrir Kebbal, c'est officiel

L'OM est intéressé par Ilan Kebbal pour une arrivée cet été lors du mercato. Mais les finances phocéennes, dans le rouge, ne permettront finalement pas de boucler l'opération.

L'Olympique de Marseille doit plus que jamais vendre avant de pouvoir penser à renforcer son effectif. Bruno Genesio le sait bien et laisse pour le moment sa direction gérer les dossiers les plus chauds. L'ancien entraîneur du LOSC et de l'OL aurait néanmoins aimé voir l' OM mettre la main sur un nouvel élément offensif de qualité. Ilan Kebbal fait notamment partie des joueurs appréciés par le nouvel entraîneur marseillais et l'organigramme phocéen. Mais l'international algérien est finalement trop cher pour les finances phocéennes.

Kebbal, l'OM va abandonner

Parisien, l'OM n'ira en effet pas plus loin dans le dossier du joueur du Paris FC. Si un prêt avec option d'achat a un temps été évoqué, le club de la capitale ne souhaite pas faire ce cadeau aux Phocéens, considérés comme des rivaux directs en Selon les dernières informations du, l'OM n'ira en effet pas plus loin dans le dossier du joueur du Paris FC. Si un prêt avec option d'achat a un temps été évoqué, le club de la capitale ne souhaite pas faire ce cadeau aux Phocéens, considérés comme des rivaux directs en Ligue 1 . De plus, le joueur et l'Olympique de Marseille ne sont pas parvenus à s'entendre sur les contours d'un éventuel contrat. Sauf énorme rebondissement, Kebbal ne signera donc pas sur la Canebière cet été et devra soit poursuivre son aventure à Paris, soit relever un nouveau challenge ailleurs.

L'OM va donc devoir se tourner vers d'autres profils, moins coûteux pour ses finances. Les supporters et observateurs du club phocéen devront encore se montrer patients cet été, alors que la nouvelle saison approche à grands pas. L'Olympique de Marseille débutera son exercice face au RC Strasbourg, le vendredi 21 août prochain au Stade Vélodrome. Il reste encore du temps aux Phocéens pour être prêts à affronter les Alsaciens, sachant que l'accueil du public marseillais pourrait aussi piquer pour ce nouvel Olympique de Marseille version Bruno Genesio.