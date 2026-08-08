Trois départs et une recrue, le mercato de Rennes est loin d’être fini

Le Stade Rennais travaille fort cet été pour renforcer l'équipe, et compte bien continuer à être actif en ce mois d'août. Franck Haise est aux anges.

Un été radieux à Rennes pour le moment. Frank Haise est tellement en phase avec ses dirigeants qu’il a déjà prolongé son contrat, quelques mois seulement après son arrivée. Désormais, le technicien qui travaillait déjà avec Arnaud Pouille à Lens s’est engagé jusqu’en 2028 avec le club breton, même si les contrats longue durée pour les entraineurs ne veulent pas dire grand chose de nos jours.

« C’est une satisfaction et un bonheur de travailler pour le Stade Rennais. Chaque jour un peu plus car je suis content de ce que l’on fait, de la réponse des joueurs et du staff. Dans cette préparation, il y a beaucoup de bons signaux. On sait que dans le football, il faut les faire perdurer, mais c’est en tout cas un beau moment », a tout de même livré l’entraineur du club breton sur le site officiel des pensionnaires du Roazhon Park.

Très satisfait du mercato jusqu’à présent, Franck Haise attend encore plusieurs mouvements. Notamment au milieu de terrain où jusqu’à trois départs sont attendus. Jordan James et Djaoui Cissé n’ont jamais réussi à s’imposer et sont invités à se trouver un nouveau club. Toute offre pour Seko Fofana sera aussi étudiée. Même s’il s’agit de joueurs à peine dans la rotation du club breton, une arrivée dans ce secteur de jeu déjà bien renforcé cet été sera de mise si les trois joueurs désignés s’en vont.

Une preuve que Rennes, qui fête son retour en Coupe d’Europe, entend bien s’installer dans le premier tiers du classement, à l’heure où même les gros bras comme l’OL et l’OM tirent la langue cet été au niveau du recrutement.