Ekwah définitivement éjecté, l’ASSE a une offre !

L’ASSE tient enfin une offre pour se séparer de Pierre Ekwah, sous contrat avec les Verts jusqu’en 2027 mais qui n’a plus porté le maillot des Verts depuis plus d’un an.

L’imbroglio Pierre Ekwah est peut-être sur le point de prendre fin à l’AS Saint-Etienne. Le joueur de 24 ans refuse toujours de porter les couleurs des Verts et, après son prêt à Watford l’an passé, le club stéphanois lui cherche activement une porte de sortie afin d’économiser son salaire. Le bonheur de l’ASSE dans ce dossier pourrait venir de l’Espagne puisque selon les informations de Sacha Tavolieri, Getafe est très chaud afin de faire signer le milieu de terrain stéphanois, qui pourrait rejoindre le Lyonnais Orel Mangala

Un prêt puis un départ libre ?

« Getafe CF pousse fort pour signer Pierre Ekwah ! Des discussions sont en cours avec l'entourage du milieu défensif de Saint-Étienne pour finaliser un prêt. Getafe est convaincu par Ekwah et veut l'associer à Orel Mangala au cœur du milieu de terrain » a publié sur X le journaliste de Sky Sports. Une excellente nouvelle pour la direction stéphanoise, qui a de toute façon abandonné l’idée de récupérer une indemnité de transfert avec Pierre Ekwah. A un an de la fin du contrat de l’ancien joueur de Sunderland, les Verts accepteront un prêt avec prise en charge à 100% du salaire.

A son retour de prêt dans un an, Pierre Ekwah sera alors libre et son histoire avec l’AS Saint-Etienne sera définitivement terminée. Au final, le milieu de terrain français de 24 ans n’aura disputé qu’une saison avec le club forézien, en 2024-2025 en Ligue 1 avec 29 matchs disputés (1 but, 3 cartons jaunes). L’ASSE avait payé 6 millions d’euros pour le recruter à Sunderland, un achat que la direction stéphanoise doit amèrement regretter au vu de la tournure des évènements puisqu’en juin 2025, Pierre Ekwah avait été furieux de voir l’ASSE le recruter définitivement alors qu’il souhaitait repartir à Sunderland.