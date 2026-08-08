OL : La Roma se déplace pour Malick Fofana

OL : La Roma se déplace pour Malick Fofana

OL08 août , 13:00
parHadrien Rivayrand
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L'OL pourrait perdre Malick Fofana cet été lors du mercato. L'international belge ne manque pas de prétendants, notamment l'AS Roma.
L'Olympique Lyonnais n'en a pas encore terminé avec son mercato estival. Le club rhodanien doit jongler entre le début de sa saison et plusieurs dossiers chauds. Malick Fofana fait notamment partie des joueurs susceptibles de quitter le navire lyonnais dans les prochains jours. Les finances lyonnaises sont toujours dans le rouge et plusieurs ventes sont espérées. L'international belge est estimé à près de 50 millions d'euros et de nombreux clubs sont actuellement intéressés par son profil. C'est notamment le cas de l'AS Roma en Serie A.

Fofana, un avenir en Série A ?

Selon les dernières informations du site spécialisé Insideroma, le club de la capitale italienne est plus que jamais intéressé par le Belge. Des observateurs de l'AS Roma étaient d'ailleurs présents lors du match disputé par l'OL face au Sparta Prague au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions afin de superviser le natif d'Alost. Reste à savoir si cette observation sera suffisante pour pousser les dirigeants romains à formuler prochainement une offre convaincante à leurs homologues lyonnais. En tout cas, Fofana ne manque pas de prétendants pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau.

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Le souhait du joueur belge est avant tout de retrouver du rythme, lui qui revient d'une grave blessure. L'OL pourrait de son côté faire grimper les enchères au vu de l'intérêt suscité par son joueur, même si Malick Fofana pourrait également rester dans le Rhône encore quelques mois. Pour avoir gain de cause dans ce dossier, l'AS Roma sait en tout cas ce qu'elle doit faire. Récemment, le club italien avait notamment échoué à recruter Mason Greenwood, finalement parti rejoindre les rangs de Fenerbahçe. Un échec mal vécu par la direction du club de la Louve.
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ils ont déjà plus dépensé que tous les clubs de ligue macdo réunis hors quatar.. ils veulent juste profitez au maximum des clubs qui sont beaucoup plus mal lotis qu'eux c'est la loi du plus fort tout simplement..

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

(L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc) ... mais le public aussi commence a être frustré ... la vente de ces "excellents" joueurs dont fait partie Pavel Sulc ... pour récupérer quoi ? qui? À un moment donné il faudra bien arriver a construire dans le long terme... et avec , seulement avec , une équipe régulière ça finira par payer, mais là pour l'instant, ???

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