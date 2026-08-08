Transfert validé, l’OL envoie la facture à Newcastle

Transfert validé, l’OL envoie la facture à Newcastle

OL08 août , 11:30
parEric Bethsy
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Grâce au deal négocié avec Newcastle en janvier 2022, l’Olympique Lyonnais va récupérer un pourcentage sur la plus-value réalisée avec Bruno Guimarães. Un joli pactole pour le club rhodanien sachant que le milieu brésilien fait l’objet d’un gros transfert chez les Gunners d’Arsenal.
A distance, l’Olympique Lyonnais a probablement suivi le feuilleton Bruno Guimarães avec la plus grande attention. Le club de Michele Kang peut se sentir concerné puisqu’une partie du montant récolté lui reviendra. Pour rappel, le transfert du milieu de terrain à Newcastle en janvier 2022 n’avait pas seulement rapporté 42,1 millions d’euros. La précédente direction avait également négocié jusqu’à 8 millions d’euros de bonus liés aux performances du joueur, en plus de 20% sur une éventuelle plus-value.
Près de quatre ans plus tard, le deal s’avère efficace puisque Newcastle va réaliser une excellente affaire. Les Magpies ont accepté de vendre Bruno Guimarães à Arsenal pour 87,5 millions d’euros. Le tarif peut paraître élevé mais les opérations entre écuries de Premier League atteignent souvent des montants surprenants. Il faut également souligner le refus initial de Newcastle qui s’opposait initialement au départ du Brésilien après celui de l’ailier Anthony Gordon au FC Barcelone. Les Gunners se sont donc montrés convaincants avec une dernière offre gigantesque et bénéfique pour l’Olympique Lyonnais.

Ce n'est peut-être pas fini...

Au total, le club rhodanien va précisément récupérer 7,5 millions d’euros. C’est exactement le montant dépensé pour s’offrir les services de l’attaquant tchèque Pavel Sulc, très bonne pioche de l’été dernier. Autant dire que cette recette inespérée va faire du bien aux finances. L’Olympique Lyonnais peut même espérer d’autres cadeaux tombés du ciel, notamment grâce au défenseur central du RB Leipzig Castello Lukeba dont le transfert incluait lui aussi un pourcentage sur la plus-value. Encore un dossier à suivre d’ici la fin du mercato estival.

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ils ont déjà plus dépensé que tous les clubs de ligue macdo réunis hors quatar.. ils veulent juste profitez au maximum des clubs qui sont beaucoup plus mal lotis qu'eux c'est la loi du plus fort tout simplement..

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