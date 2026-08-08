L’Argentine annonce le décès du père de Messi

Emotion en Argentine ce samedi midi puisque la presse annonce le départ de Jorge Horacio Messi, le père du champion du monde 2022.

Malade de longue date, Jorge Horacio Messi, le père de la star passée par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, est décédé la nuit dernière à l’âge de 68 ans selon l’immense média argentin Infobae, suivi par plus de 3 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. L’information n’a pas été confirmée par la famille du joueur à ce stade, mais le média affirme que le père de Lionel Messi est décédé dans un hôpital de Rosario, où il séjournait depuis plusieurs jours.