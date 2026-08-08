TV : Nantes-Red Star, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Relégué en Ligue 2 l’an passé au terme d’une saison en enfer, le FC Nantes dispute son premier match de Ligue 2 face au Red Star à La Beaujoire.

Quelle heure pour Nantes-Red Star ?

C’est le début d’une nouvelle aventure pour le FC Nantes. Les supporters des Canaris auraient préféré ne pas y goûter, mais la Ligue 2 est de retour à La Beaujoire à l’occasion de cette 1ère journée de la saison 2026-2027. Au menu ce samedi 8 août à 20h45 : la réception du Red Star.

Sur quelle chaîne suivre Nantes-Red Star ?

Tous les matchs de cette 1ère journée de Ligue 2 se disputant en même temps, les supporters du FC Nantes et du Red Star pourront suivre s’ils le souhaitent le multiplex sur BeInSports2. Pour ceux qui préfèrent se concentrer à 100% sur ce match et le suivre en intégralité, ce sera évidemment possible en se branchant sur BeInSports3.

Les compos probables de Nantes-Red Star :

Pour son grand retour sur le banc du FC Nantes, Michel der Zakarian devrait aligner une équipe en 5-3-2 selon les informations de L’Equipe. Tauliers de la saison dernière, Amian, Tati, Tabibou et Guilbert seront épaulés par le recrue estivale Lucas Perrin, passé par l’OM ou encore Strasbourg. Il y a du neuf au milieu et en attaque avec les probables titularisations de Cafaro dans l’entrejeu ou encore de Corredor à la pointe de l’attaque.

Le onze probable de Nantes : Dupé, Guilbert, Amian, L.Perrin, Tati, Tabibou, Cafaro, Deuff, Ib.Sissoko, Corredor, Ganago

Du côté du Red Star, c’est une organisation en 4-2-3-1 qui devrait être privilégiée par l’entraîneur francilien Damien Perrinelle, qui découvre le rôle de numéro 1 après une longue aventure en tant qu’adjoint à l’AS Monaco. Pour ce premier match de la saison, plusieurs absents sont à déplorer dans les rangs du Red Star : Danger et Pierret sont suspendus tandis que Lemonnier et Escartin sont blessés.

Le onze probable du Red Star : Poussin, Magnin, Durivaux, E.Zidane, Huard, Hachem, Renel, Khaoui, K.Cissé, Durand, Cabral