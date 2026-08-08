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TV : Nantes-Red Star, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV08 août , 10:30
parCorentin Facy
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Relégué en Ligue 2 l’an passé au terme d’une saison en enfer, le FC Nantes dispute son premier match de Ligue 2 face au Red Star à La Beaujoire.

Quelle heure pour Nantes-Red Star ?

C’est le début d’une nouvelle aventure pour le FC Nantes. Les supporters des Canaris auraient préféré ne pas y goûter, mais la Ligue 2 est de retour à La Beaujoire à l’occasion de cette 1ère journée de la saison 2026-2027. Au menu ce samedi 8 août à 20h45 : la réception du Red Star.

Sur quelle chaîne suivre Nantes-Red Star ?

Tous les matchs de cette 1ère journée de Ligue 2 se disputant en même temps, les supporters du FC Nantes et du Red Star pourront suivre s’ils le souhaitent le multiplex sur BeInSports2. Pour ceux qui préfèrent se concentrer à 100% sur ce match et le suivre en intégralité, ce sera évidemment possible en se branchant sur BeInSports3.

Les compos probables de Nantes-Red Star :

Pour son grand retour sur le banc du FC Nantes, Michel der Zakarian devrait aligner une équipe en 5-3-2 selon les informations de L’Equipe. Tauliers de la saison dernière, Amian, Tati, Tabibou et Guilbert seront épaulés par le recrue estivale Lucas Perrin, passé par l’OM ou encore Strasbourg. Il y a du neuf au milieu et en attaque avec les probables titularisations de Cafaro dans l’entrejeu ou encore de Corredor à la pointe de l’attaque.
Le onze probable de Nantes : Dupé, Guilbert, Amian, L.Perrin, Tati, Tabibou, Cafaro, Deuff, Ib.Sissoko, Corredor, Ganago
Du côté du Red Star, c’est une organisation en 4-2-3-1 qui devrait être privilégiée par l’entraîneur francilien Damien Perrinelle, qui découvre le rôle de numéro 1 après une longue aventure en tant qu’adjoint à l’AS Monaco. Pour ce premier match de la saison, plusieurs absents sont à déplorer dans les rangs du Red Star : Danger et Pierret sont suspendus tandis que Lemonnier et Escartin sont blessés.
Le onze probable du Red Star : Poussin, Magnin, Durivaux, E.Zidane, Huard, Hachem, Renel, Khaoui, K.Cissé, Durand, Cabral
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ils ont déjà plus dépensé que tous les clubs de ligue macdo réunis hors quatar.. ils veulent juste profitez au maximum des clubs qui sont beaucoup plus mal lotis qu'eux c'est la loi du plus fort tout simplement..

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