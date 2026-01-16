L’OL promet un tour de magie au mercato

Convaincant avec ses choix au mercato l'été dernier, Matthieu Louis-Jean a carte blanche pour faire un dernier coup fumant afin de renforcer l'Olympique Lyonnais cet hiver.

L’Olympique Lyonnais se prend clairement à rêver. Et cela ne fait pas de mal à des supporters qui ont connu quelques sueurs froides il y a seulement quelques mois de cela. Avec une gestion plus sereine et équilibrée, le club rhodanien a repris de l’allure. L’équipe est compétitive, bien gérée par Paulo Fonseca, et ne s’interdit pas quelques jolis coups sur le marché des transferts. Aller chercher un joueur du Real Madrid, même remplaçant, n’est pas donné à tout le monde. Et après Endrick, l’OL va valider le départ de Martin Satriano.

L'OL s'en remet au magicien Louis-Jean

De quoi laisser la place à une dernière opération de taille pour permettre à Lyon d’aller chercher une belle fin de saison ? C’est ce que laisse entendre Michael Gerlinger. Homme fort du club, le directeur général laisse carte blanche à Matthieu Louis-Jean pour faire une dernière trouvaille. L’ancien défenseur a frappé fort l’été dernier avec des joueurs comme Tyler Morton et Pavel Sulc, et un dernier coup n’est pas interdit si l’équilibre financier est préservé.

« On a déjà fait une grande chose (Endrick). Peut-être que notre magicien Matthieu Louis-Jean va nous en faire d’autres. On va renforcer l’équipe », a livré le dirigeant lyonnais dans une indiscrétion relayée par But. Des propos prometteurs qui vont certainement faire jubiler les supporters de l’OL, pour qui la saison prend une bien meilleure tournure que prévue.

Il reste à savoir à quel poste le club lyonnais va vouloir se renforcer. Les besoins en défense semblent avoir été comblés par le réveil de Ruben Kluivert. Au milieu, Tanner Tessmann n’est plus vraiment sur le départ. En attaque, les retours de blessures d’Ernest Nuamah et Malick Fofana sont considérés presque comme des recrutements. Mais une possible arrivée surprise va en tout cas tenir en haleine les supporters en ce mois de janvier.