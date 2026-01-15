OL : Départ imminent, Orel Mangala a quatre offres

Prêté à Everton la saison dernière, Orel Mangala ne semble plus avoir un avenir à l’OL. Devenu indésirable, l’international belge est très apprécié en Italie et pourrait quitter Lyon dès le mois de janvier.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais ne retiendront sans doute pas grand-chose du passage d’Orel Mangala, si ce n’est qu’il a coûté plus de 30 millions d’euros au club rhodanien grâce à la folie de John Textor. Prêté à Everton l’an passé, l’international belge, qui revient d’une longue blessure, n’entre plus dans les plans de Paulo Fonseca. Son départ est souhaité par l’OL afin de réduire la masse salariale et si possible, de récupérer quelques millions d’euros au passage avec un éventuel transfert.

Les dirigeants lyonnais pouvaient craindre que personne ne se manifeste pour récupérer Orel Mangala mais contre toute attente, le joueur de 23 ans dispose d’une très belle cote en Italie. En effet, Sportitalia nous apprend que quatre clubs de Série A sont intéressés par l’ancien joueur de Nottingham Forest. La Fiorentina est en pole position mais la Viola n’est pas seule puisque Come et l’AC Milan sont également sur les rangs. La Lazio, qui a vendu Mattéo Guendouzi au Fenerbahçe cet hiver, a aussi manifesté son intérêt.

Quatre clubs italiens intéressés par Mangala

Quatre clubs plutôt sexy pour Orel Mangala afin de se relancer après plusieurs mois de galère. L’OL ne se réjouira pas trop vite néanmoins puisque pour l’instant, aucun des quatre clubs intéressés par Orel Mangala n’est prêt à investir sur un transfert sec. Les discussions se portent uniquement sur un prêt, une option qui convient au joueur, lequel a d’ores et déjà donné son accord pour quitter Lyon au mois de janvier selon la presse italienne.

O. Mangala Belgique • Âge 27 • Milieu Coupe de France 2025/2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0