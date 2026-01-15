ICONSPORT_281188_0323

OL : Départ imminent, Orel Mangala a quatre offres

OL15 janv. , 16:03
parCorentin Facy
0
Prêté à Everton la saison dernière, Orel Mangala ne semble plus avoir un avenir à l’OL. Devenu indésirable, l’international belge est très apprécié en Italie et pourrait quitter Lyon dès le mois de janvier.
Les supporters de l’Olympique Lyonnais ne retiendront sans doute pas grand-chose du passage d’Orel Mangala, si ce n’est qu’il a coûté plus de 30 millions d’euros au club rhodanien grâce à la folie de John Textor. Prêté à Everton l’an passé, l’international belge, qui revient d’une longue blessure, n’entre plus dans les plans de Paulo Fonseca. Son départ est souhaité par l’OL afin de réduire la masse salariale et si possible, de récupérer quelques millions d’euros au passage avec un éventuel transfert.
Les dirigeants lyonnais pouvaient craindre que personne ne se manifeste pour récupérer Orel Mangala mais contre toute attente, le joueur de 23 ans dispose d’une très belle cote en Italie. En effet, Sportitalia nous apprend que quatre clubs de Série A sont intéressés par l’ancien joueur de Nottingham Forest. La Fiorentina est en pole position mais la Viola n’est pas seule puisque Come et l’AC Milan sont également sur les rangs. La Lazio, qui a vendu Mattéo Guendouzi au Fenerbahçe cet hiver, a aussi manifesté son intérêt.

Quatre clubs italiens intéressés par Mangala

Quatre clubs plutôt sexy pour Orel Mangala afin de se relancer après plusieurs mois de galère. L’OL ne se réjouira pas trop vite néanmoins puisque pour l’instant, aucun des quatre clubs intéressés par Orel Mangala n’est prêt à investir sur un transfert sec. Les discussions se portent uniquement sur un prêt, une option qui convient au joueur, lequel a d’ores et déjà donné son accord pour quitter Lyon au mois de janvier selon la presse italienne.
O. Mangala

O. Mangala

BelgiumBelgique Âge 27 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Reste maintenant à voir quel club raflera la mise et surtout, quelles seront les conditions imposées par l’OL pour finaliser le deal. Matthieu Louis-Jean pourrait notamment imposer au club qui récupèrera Orel Mangala en prêt d’y inclure une option d’achat, automatique ou non. Recruté par John Textor en février 2024, l’ancien joueur de Nottingham Forest affiche un bilan désastreux avec seulement 11 matchs de Ligue 1 disputés. Sa valeur marchande se situe aux alentours des 10 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.
0
Derniers commentaires

Le PSG a trop gagné, ce consultant annonce la catastropohe

Vs êtes bien classés, aucun doute la dessus, pas d'inquiétude sur ce point mais normal de se baser sur les standards de l'an dernier, ce ont eux, définis par la motivation, l'esprit d'équipe, l'abnégation et l'énergie déployés a chaque match qui ont permis cette saison extra, sans ça, tu passais probablement pas (au choix) arsenal, Liverpool, le bayern, le réal, city Il est évident que sans le collectif, des joeurs de classe mondiale ne font peu ou pas grand chose, le niveau indiv des joueurs nés pas au top Certains avait aussi déclaré que la mise en avant de dembele de la part du club pr le BO alors que d'autres aurait put légitimement y prétendre davantage ont peut etre cassé cette envie de faire l'effort pr les autres, en plus de la fatigue 🤷

PSG : Une vente colossale à 150 ME, l'offre tombe !

Foot01, arrêtez s'il vous plaît de colporter les rumeurs et les fake news des médias espagnols. Il n'y a que des fake news sur votre site, c'est à se demander si on va continuer à venir sur votre site. C'est lamentable.

OL : Endrick provoque déjà le chaos à Lyon

et pourtant lyon est avec le psg l'un des clubs Français préféré des brésiliens que ca te plaise ou non

OL : Endrick provoque déjà le chaos à Lyon

Déjà apprends à lire et a comprendre ce que tu lis ! Je n'ai jamais dis que l'ol etait LE club phare pour un brésilien mais juste que les lyonnais connaissaient parfaitement l'amour que les brésiliens portent au foot avec tous ceux qui sont passés par ce club et qui temoignaient regulierement de ce que represnte le foot la bas . Mais c'est mignon quand meme de ta part d'etre intervenu avec ton hors sujet

PSG : Une vente colossale à 150 ME, l'offre tombe !

Vous êtes pénibles !!!!

